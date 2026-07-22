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Kırtasiye ürününde kurşun alarmı! Bakanlık o kalemtıraş için toplatma kararı verdi

Ticaret Bakanlığı, yaptığı piyasa denetimlerinde Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edilmesi üzerine ürünün satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. Kimyasal risk taşıdığı belirtilen ürün için vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

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Kırtasiye ürününde kurşun alarmı! Bakanlık o kalemtıraş için toplatma kararı verdi

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğü piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, ürünün piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, yapılan piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildiğini duyurdu. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)Ticaret Bakanlığı, yapılan piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildiğini duyurdu. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

KİMYASAL RİSK TAŞIYOR

Bakanlık açıklamasında, yapılan incelemeler sonucunda ürünün kimyasal risk oluşturduğunun belirlendiği ifade edildi. Bu kapsamda ilgili mevzuat doğrultusunda ürünün satışının durdurulduğu ve piyasadan toplatılacağı bildirildi.

Kırtasiye ürününde kurşun alarmı! Bakanlık o kalemtıraş için toplatma kararı verdi.Kırtasiye ürününde kurşun alarmı! Bakanlık o kalemtıraş için toplatma kararı verdi.

ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI İÇİN UYARI

Açıklamada, özellikle çocukların günlük hayatta kullandığı kırtasiye ürünlerinde güvenlik standartlarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Çocukların sağlığını riske atabilecek hiçbir ürünün piyasada bulunmasına izin verilmeyeceği belirtilirken, güvenlik kriterlerini karşılamayan ürünler hakkında gerekli idari işlemlerin uygulanmaya devam edeceği kaydedildi.

Kırtasiye ürününde kurşun alarmı! Bakanlık o kalemtıraş için toplatma kararı verdi-4

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında ürün güvenliği denetimlerinin sürdüğünü belirtti.

Bakanlık, özellikle bebek, çocuk ve hassas tüketici gruplarına yönelik ürünlerde tavizsiz denetim anlayışının devam edeceğini vurguladı.

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