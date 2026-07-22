Kırtasiye ürününde kurşun alarmı! Bakanlık o kalemtıraş için toplatma kararı verdi
Ticaret Bakanlığı, yaptığı piyasa denetimlerinde Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edilmesi üzerine ürünün satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. Kimyasal risk taşıdığı belirtilen ürün için vatandaşlara uyarıda bulunuldu.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğü piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, ürünün piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.
KİMYASAL RİSK TAŞIYOR
Bakanlık açıklamasında, yapılan incelemeler sonucunda ürünün kimyasal risk oluşturduğunun belirlendiği ifade edildi. Bu kapsamda ilgili mevzuat doğrultusunda ürünün satışının durdurulduğu ve piyasadan toplatılacağı bildirildi.
ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI İÇİN UYARI
Açıklamada, özellikle çocukların günlük hayatta kullandığı kırtasiye ürünlerinde güvenlik standartlarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Çocukların sağlığını riske atabilecek hiçbir ürünün piyasada bulunmasına izin verilmeyeceği belirtilirken, güvenlik kriterlerini karşılamayan ürünler hakkında gerekli idari işlemlerin uygulanmaya devam edeceği kaydedildi.
DENETİMLER DEVAM EDECEK
Ticaret Bakanlığı, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında ürün güvenliği denetimlerinin sürdüğünü belirtti.
Bakanlık, özellikle bebek, çocuk ve hassas tüketici gruplarına yönelik ürünlerde tavizsiz denetim anlayışının devam edeceğini vurguladı.