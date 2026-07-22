Kırtasiye ürününde kurşun alarmı! Bakanlık o kalemtıraş için toplatma kararı verdi

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğü piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, ürünün piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, yapılan piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildiğini duyurdu. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

KİMYASAL RİSK TAŞIYOR

Bakanlık açıklamasında, yapılan incelemeler sonucunda ürünün kimyasal risk oluşturduğunun belirlendiği ifade edildi. Bu kapsamda ilgili mevzuat doğrultusunda ürünün satışının durdurulduğu ve piyasadan toplatılacağı bildirildi.