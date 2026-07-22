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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kararını değiştirdi... Özgür Özel planı askıda

Özgür Özel liderliğinde kurulacak partiye katılacağı yönündeki açıklamasıyla gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi rotasını yeniden değiştirdi. İstifa sürecinde Özel dışında hiçbir grupla hareket etmeyeceğinin altını çizen Tugay, aldığı son kararla bağımsız kalmayı tercih ettiğini duyurdu. Siyasi polemiklerden uzaklaşan Tugay, “bütün enerjisini belediye hizmetlerine harcayacağını, görevine odaklanacağını” söyledi. Cemil Tugay'ın geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'in telefonlarına çıkmadığı ve Özel'den küfürlü mesajlar aldığı iddiası gündeme gelmişti.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kararını değiştirdi... Özgür Özel planı askıda

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi rotası belirsizliğini koruyor. CHP'den 2 ay önce istifa eden Tugay, Özgür Özel cephesine kapıları kapattı.

Özgür Özel'in CHP'yi bölecek yeni partiyi TBMM'de ilan etmesinin ardından soruları cevaplandıran Cemil Tugay, "siyasi tartışmalardan uzaklaşarakİzmir için çalışacağını" söyledi.

Mevcut durumunu değerlendiren Tugay, "Bir süre daha bağımsız kalacağım. Belediye başkanlığı görevime odaklanacağım" diye konuştu.

Daha önce Özgür Özel ve ekibiyle hareket edeceğini, kurulacak yeni partide yer alacağını duyuran Tugay, bu planından vazgeçti.Daha önce Özgür Özel ve ekibiyle hareket edeceğini, kurulacak yeni partide yer alacağını duyuran Tugay, bu planından vazgeçti.

"ÖZEL'LE DEVAM" DEMİŞTİ

18 Haziran'da CHP'den ayrıldığını açıklayan Tugay, "istifa kararının ideolojik temellere dayanmadığını, mutlak butlan yönetimine yönelik itirazdan kaynaklandığını" dile getirmişti.

Tugay, bağımsız kalma durumunun geçici olduğunu söylemişti.

İstifa ettiği dönemde Özgür Özel ile hareket edeceğini duyuran Tugay, yeni siyasi oluşuma ihtiyaç duyulduğunun altını çizmişti.

O dönemki hedeflerini anlatan Tugay, "Butlan gidince CHP'ye döneceğim. Özel grubuyla hareket edeceğim ve kuracakları partide yer alacağım. Türkiye'de yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç olduğu kesin. Biz beraber yola çıktık. Bu kadar yıl beraber çalışıyoruz. Benim kesinlikle Özgür Özel dışında bir grupla hareket etmem söz konusu değil. Özel ve arkadaşlarının kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem asla söz konusu değil. Bunu daha önce de defalarca söyledim. Benim partiden istifam mutlak butlan yönetimini yanlış bulmam ve mutlak butlan yönetiminin aldığı kararlardır." ifadelerini kullanmıştı.

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ÖZEL KÜFRÜ BASTI MI

Özgür Özel'in telefonlarına çıkmadığı iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın küfür yediği öne sürülmüştü.

Özel'in daha önce Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'da yaptığı gibi Cemil Tugay'a küfürlü bir mesaj gönderdiği gündeme gelmişti.

Tugay cephesinden ise "Olumsuz durum yaşanmadı" açıklaması gelmişti.

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ÖZEL BÖLÜNMENİN İŞARETİNİ VERDİ

Şaibeli kurultay davasıyla delege satın aldıkları tescillendiği için mahkemenin mutlak butlan kararıyla görevden alınan Manisa Milletvekili Özgür Özel, dün grup toplantısında yaptığı açıklamayla yeni parti kararını duyurmuştu.

Özel, "Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımı atarak kuruyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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