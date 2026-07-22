İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kararını değiştirdi... Özgür Özel planı askıda

"ÖZEL'LE DEVAM" DEMİŞTİ

18 Haziran'da CHP'den ayrıldığını açıklayan Tugay, "istifa kararının ideolojik temellere dayanmadığını, mutlak butlan yönetimine yönelik itirazdan kaynaklandığını" dile getirmişti.

Tugay, bağımsız kalma durumunun geçici olduğunu söylemişti.

İstifa ettiği dönemde Özgür Özel ile hareket edeceğini duyuran Tugay, yeni siyasi oluşuma ihtiyaç duyulduğunun altını çizmişti.

O dönemki hedeflerini anlatan Tugay, "Butlan gidince CHP'ye döneceğim. Özel grubuyla hareket edeceğim ve kuracakları partide yer alacağım. Türkiye'de yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç olduğu kesin. Biz beraber yola çıktık. Bu kadar yıl beraber çalışıyoruz. Benim kesinlikle Özgür Özel dışında bir grupla hareket etmem söz konusu değil. Özel ve arkadaşlarının kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem asla söz konusu değil. Bunu daha önce de defalarca söyledim. Benim partiden istifam mutlak butlan yönetimini yanlış bulmam ve mutlak butlan yönetiminin aldığı kararlardır." ifadelerini kullanmıştı.