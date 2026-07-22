Şile’de 43 öğrenci İBB kumanyasıyla zehirlendi! 4 zanlıya 10 yıla kadar hapis istemi

Toplanan deliller, adli muayene raporları, kriminal raporlar ve kolluk tutanakları doğrultusunda şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe oluştuğu vurgulandı.

İçerisinde süt, kek, elma ve sandviç bulunan paketlerden yiyen öğrencilerin bulantı ve kusma şikayetiyle Şile Devlet Hastanesi'ne müracaat ettikleri aktarıldı.

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, dağıtılan kumanyaların öğrencilerin sağlığını bozduğu vurgulanırken, olayda sorumluluğu bulunan şüphelilerin rolleri tek tek açıklandı.

Şüphelilerden E.Ö.'nün gıda firmasının sahibi olduğu, Ö.U.'nun İBB Sosyal Hizmetler kadrosunda görev yaptığı ve olay günü sahada dağıtımı kontrol ettiği belirtildi.

Diğer şüpheliler F.Ç. ile H.K.'nin ise dağıtılan kumanyaları firmadan teslim alarak ilçeye getiren nakliyeciler olduğu tespit edildi.

Savcılık, 4 şüphelinin "zincirleme şekilde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan 1 yıl 8'er aydan 10 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, ürünlerin Türk Gıda Kodeksine uygun olduğu belirlendi.

Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu'nden alınan raporda, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü analizlerinde aranan mikrobiyolojik içeriklerin saptanmadığı kaydedildi.

Raporda, "yaşanan besin zehirlenmesi tablosunun çok sayıda kişinin ortak tükettiği yiyecek ve içeceklerden kaynaklandığının kabul edilmesi gerektiği, bu gıdaların öğrencilerin sağlığını bozduğu fakat mevcut tıbbi belgelere göre hayati tehlike oluşturacak derecede olmadığı" bildirildi.

"ŞAHİT NUMUNE ALINMAMIŞ"

Olayın yaşandığı gün gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, dağıtılan kumanyalardan dolayı öğrencilerin zehirlenerek hastaneye sevk edildiğini doğrulamıştı.

Vali Gül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok." diye konuştu.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel