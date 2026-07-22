Şile’de 43 öğrenci İBB kumanyasıyla zehirlendi! 4 zanlıya 10 yıla kadar hapis istemi
Şile’de 75. Yıl Ortaokulu öğrencilerinin İBB mobil aracından dağıtılan kumanyaları tükettikten sonra zehirlenmesiyle ilgili hazırlanan iddianame asliye ceza mahkemesince kabul edildi. Savcılık, gıda firması sahibi, İBB kontrolörü ve nakliyecilerden oluşan 4 şüpheli için zincirleme suç kapsamında 10 yıl 9’ar aya kadar hapis cezası istedi. İstanbul Valisi Davut Gül’ün “izin alınmadan ve şahit numune bulundurulmadan dağıtıldığını” açıkladığı kumanyalarla ilgili yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak. Adli Tıp Kurumu raporunda ise zehirlenmenin ortak tüketilen gıdalardan kaynaklandığı kesinleşti.
Şile'de ortaokul öğrencilerine dağıtılan İBB kumanyasından zehirlenen 43 çocukla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak 4 şüpheli hakkında hapis istemiyle dava açıldı.
Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Aralık 2024 tarihinde Şile 75. Yıl Ortaokulu girişinde sabah ders saati öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerince kahvaltılık olarak dağıtılan kumanyaları tüketen öğrencilerin rahatsızlandığı hatırlatıldı.
İçerisinde süt, kek, elma ve sandviç bulunan paketlerden yiyen öğrencilerin bulantı ve kusma şikayetiyle Şile Devlet Hastanesi'ne müracaat ettikleri aktarıldı.
Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlendi.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, zehirlenen 43 öğrenci mağdur sıfatıyla yer aldı.
Toplanan deliller, adli muayene raporları, kriminal raporlar ve kolluk tutanakları doğrultusunda şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe oluştuğu vurgulandı.
Şüphelilerin eylemlerini tek bir fiille birden fazla kişiye karşı gerçekleştirmeleri sebebiyle zincirleme suç hükümleri gereğince cezalarında artırım talep edildi.
Şüphelilerin asliye ceza mahkemesinde yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.
10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede, dağıtılan kumanyaların öğrencilerin sağlığını bozduğu vurgulanırken, olayda sorumluluğu bulunan şüphelilerin rolleri tek tek açıklandı.
Şüphelilerden E.Ö.'nün gıda firmasının sahibi olduğu, Ö.U.'nun İBB Sosyal Hizmetler kadrosunda görev yaptığı ve olay günü sahada dağıtımı kontrol ettiği belirtildi.
Diğer şüpheliler F.Ç. ile H.K.'nin ise dağıtılan kumanyaları firmadan teslim alarak ilçeye getiren nakliyeciler olduğu tespit edildi.
Savcılık, 4 şüphelinin "zincirleme şekilde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan 1 yıl 8'er aydan 10 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, ürünlerin Türk Gıda Kodeksine uygun olduğu belirlendi.
Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu'nden alınan raporda, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü analizlerinde aranan mikrobiyolojik içeriklerin saptanmadığı kaydedildi.
Raporda, "yaşanan besin zehirlenmesi tablosunun çok sayıda kişinin ortak tükettiği yiyecek ve içeceklerden kaynaklandığının kabul edilmesi gerektiği, bu gıdaların öğrencilerin sağlığını bozduğu fakat mevcut tıbbi belgelere göre hayati tehlike oluşturacak derecede olmadığı" bildirildi.
"ŞAHİT NUMUNE ALINMAMIŞ"
Olayın yaşandığı gün gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, dağıtılan kumanyalardan dolayı öğrencilerin zehirlenerek hastaneye sevk edildiğini doğrulamıştı.
Vali Gül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok." diye konuştu.