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Oğuzhan Uğur ile Haluk Levent Çorlu'da aynı cezaevinde... Adres Karatepe

Ahbaplar Suç Örgütü davasında tutuklanan sunucu Oğuzhan Uğur’un kalacağı cezaevi netleşti. Uğur, Ahbapların elebaşı Haluk Levent’in de tutuklu bulunduğu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi. İki ismin aynı cezaevinde kalacağı öğrenildi.

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Oğuzhan Uğur ile Haluk Levent Çorlu'da aynı cezaevinde... Adres Karatepe

Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarıldığı ve kumara aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Uğur'a, "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi. İstanbul'da tutuklanan Uğur, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edildi.

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ADRES KARATEPE

Tutuklama kararının ardından Oğuzhan Uğur, bugün saat 16 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

Oğuzhan Uğur ile Haluk Levent Çorlu'da aynı cezaevinde... Adres Karatepe-3

Cezaevi girişinde işlemleri tamamlanan Uğur, infaz kurumuna teslim edildi.

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Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent de aynı dosya kapsamında tutuklu yargılanıyor.

Haluk Levent de 16 Temmuz'da tutuklanarak Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu.

Son kararla birlikte, soruşturmanın iki önemli ismi aynı cezaevinde bir araya gelmiş oldu.

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