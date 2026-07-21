Oğuzhan Uğur ile Haluk Levent Çorlu'da aynı cezaevinde... Adres Karatepe

Haluk Levent de 16 Temmuz'da tutuklanarak Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu.

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent de aynı dosya kapsamında tutuklu yargılanıyor.

Ahbap göründüler ayrı düştüler! Oğuzhan Uğur kendi derdine düştü: Haluk Levent hakkında şüpheler vardı

Son kararla birlikte, soruşturmanın iki önemli ismi aynı cezaevinde bir araya gelmiş oldu.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel