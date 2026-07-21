Oğuzhan Uğur ile Haluk Levent Çorlu'da aynı cezaevinde... Adres Karatepe
Ahbaplar Suç Örgütü davasında tutuklanan sunucu Oğuzhan Uğur’un kalacağı cezaevi netleşti. Uğur, Ahbapların elebaşı Haluk Levent’in de tutuklu bulunduğu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi. İki ismin aynı cezaevinde kalacağı öğrenildi.
Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarıldığı ve kumara aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Uğur'a, "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi. İstanbul'da tutuklanan Uğur, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edildi.
Cezaevi girişinde işlemleri tamamlanan Uğur, infaz kurumuna teslim edildi.
AYNI KODESTELER
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent de aynı dosya kapsamında tutuklu yargılanıyor.
Haluk Levent de 16 Temmuz'da tutuklanarak Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu.
Son kararla birlikte, soruşturmanın iki önemli ismi aynı cezaevinde bir araya gelmiş oldu.
Türkiye ASEAN'ın Diyalog Ortağı oldu
Öğrenci evi kılıflı bahis ağına darbe