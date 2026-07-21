Bakan Fidan duyurdu! Türkiye ASEAN'ın Diyalog Ortağı oldu

Kararın Manila'da alındığını belirten Fidan, bu statünün Türkiye'nin Asya-Pasifik'teki etkinliğini artıracağını, ASEAN'a yönelik uzun vadeli stratejisini ilerleteceğini ve bölgeyle siyasi ve ekonomik iş birliğini derinleştireceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN Dışişleri Bakanları tarafından Diyalog Ortağı olarak kabul edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde yürütülen dış politikada önemli bir sonuç daha elde edildiğini belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde yürüttüğümüz, dünya çapında ve olaylara çok yönlü bakabilen, uluslararası sorunlar ve küresel sistem üzerinde etkinliğini sürdürebilen dış politikamızda bugün önemli bir sonuç daha elde ettik."

KARAR MANİLA'DA ALINDI

Türkiye'nin ASEAN ile ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçildiğini açıklayan Fidan, kararın ASEAN Dışişleri Bakanları tarafından Filipinler'in başkenti Manila'da alındığını söyledi.

Fidan, şu açıklamada bulundu:

"Türkiye, ASEAN Dışişleri Bakanları'nın Manila'da aldığı kararla ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildi. Böylece, ASEAN içinde ülke üyeliğinin hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 ülkenin kabul edildiği bir noktaya ulaştık."