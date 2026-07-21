Bakan Fidan duyurdu! Türkiye ASEAN'ın Diyalog Ortağı oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN Dışişleri Bakanları'nın Manila'da aldığı kararla ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildiğini açıkladı. Fidan, 2024'te yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını belirterek, bu statünün Türkiye'nin Asya-Pasifik'teki etkinliğini artıracağını, ASEAN'a yönelik uzun vadeli stratejisini ilerleteceğini ve yaklaşık 700 milyon nüfusa, 4 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğe sahip bölgeyle siyasi ve ekonomik iş birliğini daha da derinleştireceğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN Dışişleri Bakanları tarafından Diyalog Ortağı olarak kabul edildiğini açıkladı.
Kararın Manila'da alındığını belirten Fidan, bu statünün Türkiye'nin Asya-Pasifik'teki etkinliğini artıracağını, ASEAN'a yönelik uzun vadeli stratejisini ilerleteceğini ve bölgeyle siyasi ve ekonomik iş birliğini derinleştireceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildiğini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde yürütülen dış politikada önemli bir sonuç daha elde edildiğini belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde yürüttüğümüz, dünya çapında ve olaylara çok yönlü bakabilen, uluslararası sorunlar ve küresel sistem üzerinde etkinliğini sürdürebilen dış politikamızda bugün önemli bir sonuç daha elde ettik."
KARAR MANİLA'DA ALINDI
Türkiye'nin ASEAN ile ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçildiğini açıklayan Fidan, kararın ASEAN Dışişleri Bakanları tarafından Filipinler'in başkenti Manila'da alındığını söyledi.
Fidan, şu açıklamada bulundu:
"Türkiye, ASEAN Dışişleri Bakanları'nın Manila'da aldığı kararla ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildi. Böylece, ASEAN içinde ülke üyeliğinin hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 ülkenin kabul edildiği bir noktaya ulaştık."
2024'TE YAPILAN BAŞVURU SONUÇLANDI
Türkiye'nin Diyalog Ortaklığı için 2024 yılında başvuruda bulunduğunu hatırlatan Fidan, süreç boyunca Türkiye'ye destek verenlere teşekkür etti.
Fidan, şunları söyledi:
2024'te yaptığımız başvurunun ardından, süreç boyunca destek veren Dışişleri Bakanı arkadaşlarıma, Dönem Başkanı Filipinler'e ve ASEAN Sekreterliği'ne içtenlikle teşekkür ediyorum.
"ASYA-PASİFİK'TEKİ ETKİNLİĞİMİZİ ARTIRACAK"
Diyalog Ortaklığı statüsünün Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesindeki faaliyetleri açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Fidan, bu gelişmenin uzun vadeli stratejilere ve devam eden projelere katkı sağlayacağını ifade etti.
Fidan, şöyle devam etti:
"Bu gelişme, küresel diplomasimizin doğu kanadı olan Asya-Pasifik'teki etkinliğimizi artırmak, ASEAN'a yönelik uzun vadeli stratejimizi ilerletmek ve mevcut projelerimizi sonuçlandırmak açısından son derece önemlidir."
TİCARET HACMİ 16 MİLYAR DOLARA ÇIKTI
Türkiye'nin ASEAN ile kurumsal ilişkilerini 2010 yılında geliştirmeye başladığını belirten Fidan, geçen süre içerisinde ASEAN ülkeleriyle her alandaki iş birliğinin artırıldığını kaydetti.
Fidan, ticari ilişkilerde ulaşılan seviyeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:
2010'da ASEAN'la kurumsal ilişkilerimizi geliştirmemizden bu yana, ASEAN ülkeleriyle her alandaki iş birliğimizi artırmış ve ticaret hacmimizi 6,5 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkarmıştık.
SİYASİ VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞECEK
ASEAN bölgesinin yaklaşık 700 milyonluk nüfusa ve 4 trilyon ABD dolarını aşan bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu belirten Fidan, Diyalog Ortaklığı ile Türkiye'nin bölgeyle ilişkilerinin daha ileri bir seviyeye taşınacağını söyledi.
Fidan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
Diyalog Ortağı olmamızla beraber, yaklaşık 700 milyon nüfusu ve 4 trilyon ABD dolarını aşan ekonomisi bulunan ASEAN bölgesiyle siyasi ve ekonomik iş birliğimizin daha da derinleşeceğine inanıyorum. Bu yeni dönemin ülkemiz ve ASEAN üyeleri için hayırlı olmasını diliyorum.