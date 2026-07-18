Haluk Levent’e memleketinden tepki: Maaşımın yüzde 85’ini vermiştim
Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent’e memleketi Adana’dan tepki yükseldi. Yardım kampanyalarına büyük fedakârlıklarla destek verdiklerini belirten vatandaşlar, güvenlerinin boşa çıktığını söyledi. Veysel Sözal, “Deprem zamanı yardımları insanların duygularına dokundu ve kandırılmış olduk. Ben o dönem maaşımın yüzde 85’ini vermiştim” dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent tutuklandı.
1968 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğan Levent'in tutuklanması, memleketinde tepkiyle karşılandı. Daha önce Ahbap Derneği'nin yardım kampanyalarına destek veren bazı vatandaşlar, güvenlerinin sarsıldığını ve kendilerini kandırılmış hissettiklerini dile getirdi.
"MAAŞIMIN YÜZDE 85'İNİ VERMİŞTİM"
Vatandaşlardan Veysel Sözal, Haluk Levent'in yardım faaliyetleriyle insanların güvenini kazandığını belirterek, "Yardımlar yaparak insanların güvenini kazandı. Deprem zamanı yardımları insanların duygularına dokundu ve kandırılmış olduk. Son parasını verenler oldu. Çok olup az veren, az olup çok veren oldu. Ben o dönem maaşımın yüzde 85'ini vermiştim. Verdiğim hayır olarak kaldı" dedi.
Sözal'ın açıklamaları, yardım kampanyalarına büyük fedakârlıklarla destek veren vatandaşların yaşadığı güven kaybını gözler önüne serdi.
"SANATÇI DEMEK TOPLUMA ÖRNEK OLMAK DEMEKTİR"
Onur Fırat ise yaşananların toplumdaki güven duygusunu zedelediğini ifade ederek, "Haberlere çok üzüldük. İnsanlar artık birbirine güvenemez oldu. O yardım paraları gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştı mı? ulaşmadı mı? bilemiyoruz. İnşallah öyle bir şey yoktur. Ben o dönem kıyafet bağışında bulunmuştum. Bir sanatçı bunu yapıyorsa halk ne yapsın? Sanatçı demek toplumun belli bir kesimine hitap etmek demektir, örnek olmak demektir. Haluk Levent son anketlerde en güvenilir kişilerden biri çıkmıştı" şeklinde konuştu.
Fırat'ın sözleri, kamuoyunda güvenilirliğiyle öne çıkan isimlerin taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti.
"BİR ADANALI OLARAK BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"
Bedir Yıldırım da, "Bir Adanalı olarak beni hayal kırıklığına uğrattı. Sanatını takdir ediyordum. Kendisine yazık etmiş oldu. Bu gibi insanlara karşı güvenim çok sarsıldı" ifadelerini kullandı.
Sabit Ay ise Haluk Levent'i çocukluğundan beri sevdiğini dile getirerek, deprem döneminde yardımda bulunmadığını ancak soruşturma kapsamında ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle üzüntü yaşadığını söyledi.
Vatandaşların açıklamaları, yıllarca yardım faaliyetleri ve güvenilirlik söylemiyle öne çıkan Haluk Levent'e yönelik kamuoyu algısının ciddi biçimde sarsıldığını ortaya koydu.