Haluk Levent’e memleketinden tepki: Maaşımın yüzde 85’ini vermiştim

"BİR ADANALI OLARAK BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Bedir Yıldırım da, "Bir Adanalı olarak beni hayal kırıklığına uğrattı. Sanatını takdir ediyordum. Kendisine yazık etmiş oldu. Bu gibi insanlara karşı güvenim çok sarsıldı" ifadelerini kullandı.

Sabit Ay ise Haluk Levent'i çocukluğundan beri sevdiğini dile getirerek, deprem döneminde yardımda bulunmadığını ancak soruşturma kapsamında ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle üzüntü yaşadığını söyledi.

Vatandaşların açıklamaları, yıllarca yardım faaliyetleri ve güvenilirlik söylemiyle öne çıkan Haluk Levent'e yönelik kamuoyu algısının ciddi biçimde sarsıldığını ortaya koydu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel