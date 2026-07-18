Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortaklık temelinde her alanda gelişen Türkiye-Katar ilişkilerinin değerlendirilmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin başkanlığında bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın hazırlıklarının gözden geçirilmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Katarlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde Türkiye'nin, Katar'a yönelik saldırılar karşısındaki güçlü dayanışma ve desteğini yinelemesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

BÖLGESEL GELİŞMELER VE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ELE ALINACAK

Kaynaklara göre Fidan'ın, bölgedeki son gelişmelerin askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulaması, bölgesel sorunların diyalog ve diplomasi temelinde, bölgesel sahiplenme anlayışıyla çözülmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

Görüşmelerde ekonomik istikrar ve enerji güvenliği açısından giderek daha kritik hale gelen bağlantısallık alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, Körfez'deki ihtilafın kalıcı şekilde sona erdirilmesi ve yeniden gerilimin önlenmesine yönelik diplomatik girişimler ile arabuluculuk çabaları da ele alınacak.

GAZZE VE HÜRMÜZ BOĞAZI GÜNDEMDE

Bakan Fidan'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer emniyetinin tam anlamıyla sağlanmasının önemini vurgulaması, İsrail'in istikrar bozucu faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etmesi ve Gazze'deki son durum ile Gazze Barış Planı kapsamındaki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.