Mavi Vatan'da yerli ve milli kalkan! KKTC deniz yetki alanlarında yeni dönem: Doğu Akdeniz gemi trafik hizmetleri sistemi 20 Temmuz'da devrede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan sistemin hizmete alınması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. 20 Temmuz'da devreye girecek sistemle birlikte KKTC'nin deniz yetki alanlarında gemi trafiği anlık ve kesintisiz olarak izlenebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mavi Vatan'da deniz güvenliğini güçlendirecek ve KKTC çevresindeki gemi trafiğini anlık takip edecek Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi'nin tamamlandığını açıkladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.) 20 TEMMUZ'DA HİZMETE GİRİYOR

"MAVİ VATANIMIZDA ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞIZ"

Projenin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğini artıracağını vurgulayan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Proje ile Mavi Vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz yazılım ve kritik donanımlar sayesinde bu alanda teknolojik bağımsızlığımızı da pekiştirmiş olacağız."

KARPAZ, SADRAZAMKÖY VE ÇAYIROVA'DAKİ İSTASYONLAR TAMAMLANDI



Bakan Uraloğlu, Gazimağusa'da kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin yanı sıra Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova Trafik Gözetleme İstasyonlarının sisteme entegre edildiğini belirtti.

Uraloğlu,

"Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki Trafik Gözetleme İstasyonlarımızı tamamladık. Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara'daki OTS ve radar verilerinin entegrasyonunu sağladık. Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizde de uzaktan yedekleme ve konsol kurulumlarını gerçekleştirdik. Tüm hazırlık süreçlerini tamamladık ve sistemi 20 Temmuz'da hizmete alıyoruz."



GEMİLER ANLIK OLARAK TAKİP EDİLECEK

Sistemin sağlayacağı imkanlara değinen Uraloğlu, radarlar, kameralar, haberleşme sistemleri ve sensörlerle 24 saat kesintisiz takip yapılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: