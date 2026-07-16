Mavi Vatan'da yerli ve milli kalkan! KKTC deniz yetki alanlarında yeni dönem: Doğu Akdeniz gemi trafik hizmetleri sistemi 20 Temmuz'da devrede
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan sistemin 20 Temmuz'da hizmete alınacağını açıkladı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem sayesinde KKTC'nin deniz yetki alanlarında gemi trafiği 24 saat kesintisiz takip edilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan sistemin hizmete alınması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. 20 Temmuz'da devreye girecek sistemle birlikte KKTC'nin deniz yetki alanlarında gemi trafiği anlık ve kesintisiz olarak izlenebilecek.
20 TEMMUZ'DA HİZMETE GİRİYOR
Çalışmalarda inşaat, donanım kurulumu ve yazılım entegrasyon süreçlerinin tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Projede inşaat çalışmalarını, donanım kurulumlarını ve yazılım entegrasyon süreçlerini tamamladık. 20 Temmuz'da sistemi hizmete alarak KKTC'nin deniz yetki alanlarında gemi trafiğini etkin şekilde izlemeye başlayacağız."
"MAVİ VATANIMIZDA ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞIZ"
Projenin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğini artıracağını vurgulayan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Proje ile Mavi Vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz yazılım ve kritik donanımlar sayesinde bu alanda teknolojik bağımsızlığımızı da pekiştirmiş olacağız."
KARPAZ, SADRAZAMKÖY VE ÇAYIROVA'DAKİ İSTASYONLAR TAMAMLANDI
Bakan Uraloğlu, Gazimağusa'da kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin yanı sıra Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova Trafik Gözetleme İstasyonlarının sisteme entegre edildiğini belirtti.
Uraloğlu,
"Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki Trafik Gözetleme İstasyonlarımızı tamamladık. Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara'daki OTS ve radar verilerinin entegrasyonunu sağladık. Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizde de uzaktan yedekleme ve konsol kurulumlarını gerçekleştirdik. Tüm hazırlık süreçlerini tamamladık ve sistemi 20 Temmuz'da hizmete alıyoruz."
GEMİLER ANLIK OLARAK TAKİP EDİLECEK
Sistemin sağlayacağı imkanlara değinen Uraloğlu, radarlar, kameralar, haberleşme sistemleri ve sensörlerle 24 saat kesintisiz takip yapılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Gemi Trafik Hizmetleri kapsamındaki herhangi bir gemi anında tespit edilecek ve elde edilen veriler eş zamanlı olarak hem KKTC'deki merkeze hem de Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine aktarılacak."
DENİZ GÜVENLİĞİ VE YASA DIŞI AKTİVİTELER DE TAKİP EDİLECEK
Yeni sistemin yalnızca gemi trafiğini izlemekle sınırlı kalmayacağını belirten Uraloğlu, "Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrolü, yasa dışı aktivitelerin izlenmesine katkı sağlanması, tehlike uyarılarının yapılması, kaza ve yangın gibi acil durumlarda ilgili kurumların bilgilendirilmesi ile meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi birçok işlemi bu sistem sayesinde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.