İsrail ordusunda kriz: Komuta zinciri koptu, yedek birlikler boşaldı, tanklar azaldı! "Sistem çökmek üzere"

SİSTEMİN PARÇALARI ÇÖKÜK

Ordunun mevcut durumuna ilişkin şahitliklerin siyasi karar alıcıların çizdiği tablodan çok uzak olduğunu anlatan aynı komutan, İsrail ordu radyosuna verdiği beyanatta "Yedek askeri sistemin bazı parçaları fiilen çöküş noktasında. Durumu daha iyi ya da daha kötü olan birlikler var, herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ama bu şekilde devam etmek çok zor." ifadelerini kullandı.

Zırhlı araç eksikliği, psikolojik çöküntü ve rütbesiz askerlerin komutayı devralması, Tel Aviv yönetiminin çizdiği güçlü ordu imajının koca bir yalan olduğunu ortaya koydu.