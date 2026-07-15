İsrail ordusunda kriz: Komuta zinciri koptu, yedek birlikler boşaldı, tanklar azaldı! "Sistem çökmek üzere"
Türkiye’ye karşı saldırgan diplomasi yürüten İsrail’in, cephede tam bir hezimet yaşadığı kendi askeri kaynaklarınca doğrulandı. İsrail Ordu Radyosu üzerinden kamuoyuna yansıyan itiraflar, ordunun zırhlı araç kapasitesini yitirdiğini, askerlerin psikolojik çöküntü sebebiyle cepheden kaçtığını ve komuta kademesinin dağıldığını belgeledi. Soykırım zanlısı Netanyahu ve siyonazi bakanlarının oluşturduğu “güçlü” imajının aksine, sahada orduyu rütbesiz askerlerin yönettiği, elit komandoların göreve yanaşmadığı, tankları imha edilmiş ve mevcudu erimiş yapının kaldığı belirtildi.
Son dönemde Türkiye'ye karşı tehditkar söylemlerle bölgesel gerilimi tırmandıran İsrail yönetiminin bu hoyratlığının arkasında, siyonist ordudaki çözülmeyi gizleme çabası olduğu ortaya çıktı.
Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyinde işgal operasyonlarını sürdüren İsrail ordusunun yedek birlik kapasitesi eridi.
İsrail Ordu Radyosu'na konuşan askerlerin itirafları, sahadaki çözülmeyi gözler önüne serdi.
Çok sayıda tankın imha edildiği, komuta zincirinin koptuğu ve genç askerlerin görevi bıraktığına yönelik itiraflar, siyonist ordunun fiilen çökmenin eşiğinde olduğunu gösterdi.
AZ ASKER AZ TANK
İsrail Ordu Radyosu'na konuşan ve Lübnan'ın güneyindeki saldırılara katılan yedek askerler, tugayların içinin boşaldığını bildirdi.
İsrail Ordu Komuta Kademesinin, ihtiyaç duyulandan daha az sayıda askeri göreve çağırarak katılım oranlarını yüksek gösterdiği kaydedildi.
Resmi kayıtlarda aktif görevde görünen personelin büyük kısmı, tükenmişlik ve kişisel sorunlar sebebiyle sahada kalamıyor.
Yedek birliklerin içinin boşaldığını vurgulayan İsrailli bir komutan, "Ortada tam bir tabur veya gerçek bir bölük yok. Kamuoyu ve karar alıcılar Lübnan'daki tam kapasiteye sahip tugaylardan bahsedildiğini duyuyor ancak sahada bunun çok daha küçük bir askeri güç var. Çok daha az asker, çok daha az tank ve zırhlı araç." dedi.
SİSTEMİN PARÇALARI ÇÖKÜK
Ordunun mevcut durumuna ilişkin şahitliklerin siyasi karar alıcıların çizdiği tablodan çok uzak olduğunu anlatan aynı komutan, İsrail ordu radyosuna verdiği beyanatta "Yedek askeri sistemin bazı parçaları fiilen çöküş noktasında. Durumu daha iyi ya da daha kötü olan birlikler var, herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ama bu şekilde devam etmek çok zor." ifadelerini kullandı.
KOMUTA RÜTBESİZLERDE
İsrail ordusuna yönelik özellikle Gazze Şeridi'nde Kassam Tugayları'nın gerçekleştirdiği başarılı saldırılar sırasında yaşanan ağır kayıplar, siyonist ordudaki emir komuta zincirini işlevsizleştirdi.
Lübnan'ın güneyindeki bir ihtiyat bölüğünde, komutanın görevden alınması ve yardımcıların bulunmaması sebebiyle bütün birlikte sadece tek bir muvazzaf subayın kaldığı öğrenildi.
Bölüğü komuta etmesi için rütbesiz askerlerin atandığı, yönetimin askeri profesyonellikten tamamen uzaklaştığı aktarıldı.
ZIRHLI ARAÇLAR TÜKENDİ
Ayrıca yeterli zırhlı aracın kalmaması sebebiyle göreve çağrılan asker sayısının düşük tutulduğu belirlendi.
ELİT KOMANDOLAR GÖREVDEN KAÇIYOR
Aylardır süren çatışmalar, İsrail askerlerinin psikolojisinde derin yaralar açtı.
Zorunlu askerlik hizmetini yeni tamamlayarak 551. Tugay bünyesindeki yedek birliklere katılan elit komando timlerinin, komutanlarına başvurarak görev yapmayı reddettikleri ortaya çıktı.
Psikolojik ve fiziki sıkıntıların yanı sıra üniversite eğitimleri aksayan genç askerlerin, komutanlarının onayıyla personel listesinden birer birer çıkarıldığı bildirildi.