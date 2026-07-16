Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün kullanımının önlenmesi ve nikotin bağımlılığıyla mücadele kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. 12-18 yaş arasındaki bireylere yönelik Adolesan Sigara Bırakma Poliklinikleri, gençlerin ihtiyaçlarına uygun özel yaklaşımlarla hizmet vermeye başladı.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

GENÇLERE ÖZEL SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ HİZMETTE

Ergenlik dönemi; merak, arkadaş çevresi etkisi, sosyal medya ve dijital platformlarda tütün ürünlerine yönelik dolaylı etkiler ile yeni nesil nikotin ürünlerine erişim gibi nedenlerle bağımlılık davranışlarının gelişmesine açık dönemlerden biri olarak değerlendiriliyor.