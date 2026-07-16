7 merkezde başladı hedef 81 il! Sağlık Bakanlığı duyurdu: Adolesan Sigara Bırakma Poliklinikleri nedir?
Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 12-18 yaş grubuna özel Adolesan Sigara Bırakma Polikliniklerini hizmete açtı. İlk etapta 7 merkezde başlayan uygulamayla gençlere yaş gruplarına uygun danışmanlık, psikososyal destek ve tedavi hizmetleri sunulurken projenin tüm illere yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün kullanımının önlenmesi ve nikotin bağımlılığıyla mücadele kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. 12-18 yaş arasındaki bireylere yönelik Adolesan Sigara Bırakma Poliklinikleri, gençlerin ihtiyaçlarına uygun özel yaklaşımlarla hizmet vermeye başladı.
GENÇLERE ÖZEL SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ HİZMETTE
Ergenlik dönemi; merak, arkadaş çevresi etkisi, sosyal medya ve dijital platformlarda tütün ürünlerine yönelik dolaylı etkiler ile yeni nesil nikotin ürünlerine erişim gibi nedenlerle bağımlılık davranışlarının gelişmesine açık dönemlerden biri olarak değerlendiriliyor.
NİKOTİN BAĞIMLILIĞI GENÇLERİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEBİLİYOR
Uzmanlara göre çocukluk ve ergenlik döneminde nikotin kullanımı, gelişmekte olan beyin üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Erken yaşta başlayan tütün kullanımı;
- Dikkat ve öğrenme becerilerinde sorunlara,
- Hafıza süreçlerinde olumsuz etkilere,
- Dürtü kontrolünde zorluklara,
- İlerleyen dönemlerde farklı bağımlılık risklerinin artmasına neden olabiliyor.
Bu nedenle 18 yaş altındaki bireylere yönelik sigara bırakma çalışmaları, bağımlılıkla mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.
GENÇLERE ÖZEL BİLİMSEL DESTEK SUNULACAK
Adolesan Sigara Bırakma Poliklinikleri'nde çocuk ve ergenlerin gelişim özellikleri dikkate alınarak bilimsel temelli danışmanlık ve tedavi hizmetleri uygulanacak. Tedavi sürecinde;
Motivasyon artırıcı görüşme teknikleri,
- Aile desteği,
- Psikososyal danışmanlık,
- Düzenli takip mekanizmaları kullanılacak.
Gerekli durumlarda çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve diğer sağlık disiplinleriyle iş birliği yapılacak.
SAĞLIKLI NESİLLERİN YETİŞMESİ HEDEFLENİYOR
Yeni polikliniklerle birlikte çocuk ve ergenlerde tütün kullanımının erken dönemde bırakılması, nikotin bağımlılığının kalıcı hale gelmesinin önlenmesi ve tütün kaynaklı sağlık sorunlarının azaltılması amaçlanıyor.
Sağlık Bakanlığı, bu uygulamayla sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.
HEKİMLER İÇİN ÖZEL REHBER HAZIRLANDI
Bakanlık tarafından Adolesan Sigara Bırakma Poliklinikleri'nde görev alacak hekimlere yönelik özel bir rehber de hazırlandı.
Haziran 2026'da hizmet vermeye başlayan poliklinikler;
- Ağrı,
- Ankara,
- Bursa,
- Çanakkale,
- Çorum,
- Kütahya illerindeki toplam 7 merkezde faaliyet gösteriyor.
HEDEF TÜM İLLERDE HİZMET VERMEK
Sağlık Bakanlığı, uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Poliklinik sayısının artırılarak her ilde çocuk ve ergenlere yönelik sigara bırakma hizmetinin sunulması hedefleniyor. Öte yandan Türkiye genelinde 9 Temmuz 2026 itibarıyla 1600 sigara bırakma polikliniğinde vatandaşlara destek hizmeti veriliyor.
|Soru
|Cevap
|Adolesan Sigara Bırakma Poliklinikleri nedir?
|12-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenlere yönelik, sigara ve nikotin bağımlılığıyla mücadele amacıyla oluşturulan özel sağlık birimleridir.
|Poliklinikler kimlere hizmet verecek?
|Sigara veya diğer tütün ürünlerini kullanan 12-18 yaş grubundaki çocuk ve ergenlere hizmet sunacak.
|Neden çocuk ve ergenlere özel bir uygulama başlatıldı?
|Ergenlik döneminde akran etkisi, sosyal medya, merak ve yeni nesil nikotin ürünlerine erişim nedeniyle bağımlılık riski artabiliyor.
|Nikotin gençleri nasıl etkiliyor?
|Nikotin, gelişmekte olan beyin üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir; dikkat, öğrenme, hafıza ve dürtü kontrolünü etkileyebilir.
|Polikliniklerde hangi hizmetler verilecek?
|Yaşa uygun danışmanlık, bağımlılık değerlendirmesi, psikososyal destek ve gerekli durumlarda tedavi hizmetleri sunulacak.
|Tedavi sürecinde aileler dahil olacak mı?
|Evet. Ergenlerde bağımlılık tedavisinde aile katılımı önemli bir destek unsuru olarak değerlendiriliyor.
|Hangi uzmanlar görev alabilecek?
|Hekimler başta olmak üzere çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve ilgili sağlık çalışanları görev alabilecek.
|Polikliniklerde hangi yöntemler kullanılacak?
|Bilimsel kanıta dayalı danışmanlık, motivasyonel görüşmeler ve düzenli takip yöntemleri uygulanacak.
|İlk etapta kaç merkezde başladı?
|Uygulama ilk olarak 7 merkezde başladı.
|Hangi illerde hizmet veriliyor?
|Ağrı, Ankara, Bursa, Çanakkale, Çorum ve Kütahya'daki merkezlerde hizmet sunuluyor.
|Poliklinikler ne zaman hizmete başladı?
|Haziran 2026'da hizmet vermeye başladı.
|Amaç ne?
|Gençlerde tütün kullanımını erken dönemde sonlandırmak, bağımlılığın ilerlemesini önlemek ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak.
|Hizmet tüm Türkiye'ye yayılacak mı?
|Evet. Sağlık Bakanlığı, polikliniklerin tüm illerde hizmet vermesi için çalışmalar yürütüyor.
|Türkiye'de kaç sigara bırakma polikliniği bulunuyor?
|9 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde 1600 sigara bırakma polikliniği vatandaşlara hizmet veriyor.
|Hekimler için özel çalışma yapıldı mı?
|Evet. Polikliniklerde görev yapacak hekimlere yönelik Adolesan Sigara Bırakma Polikliniği rehberi hazırlandı.