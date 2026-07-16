Yargıtay'dan emsal karar! Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi
Yargıtay, evlilik birliğinde eşlerin birbirine destek olma yükümlülüğüne dair emsal niteliğinde bir karara imza attı. Gözleri görmeyen hasta eşine bakmayan ve tedavi sürecinde yanında olmayan kocanın açtığı boşanma davası reddedildi. Yargıtay, hasta eşe bakmamayı boşanma sebebi saydı.
Yargıtay'ın hasta eşe bakmak konusunda verdiği karar emsal niteliğinde. Aile Mahkemesine başvuran yaşlı adam, eşinin kendisini hor gördüğünü, aşağıladığını, hakaret ettiğini, evden kovduğunu, emekli maaş kartını vermeyerek ekonomik özgürlüğünü kısıtladığını öne sürdü.
Yaşlı adam evden kovulduktan sonra uzun bir süre sokaklarda kaldığını, soğuktan korunmak için camiye sığındığını, geceleri camide kaldığını belirterek boşanma davası açarak tedbir ve yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.
ŞEKER HASTALIĞINDAN KÖR OLDU, EŞİ DESTEK OLMADI
Mahkemede ifade veren davalı kadın ise iddiaların asılsız olduğunu, davacının birlik görevlerini yerine getirmediğini, sağlık sorunları nedeni ile kocasına bakamayacağını, evden ayrılarak kızının yanına gitmesini istediğini dile getirdi.
Şeker hastalığından dolayı gözleri görmemeye başlayınca eşinin destek olmadığını, hastane ve tedavi süreçlerinde erkek kardeşinin baktığını, kızı ve damadının destek olduğunu, davacının müvekkilinin hastalığını bir kusur olarak gördüğünü iddia eden kadın, eşinin kendisini aşağılayıp küçümsediğini, dönem dönem camide işlettiği çay ocağında kalmasının hastalığından kaçmak istemesinden kaynaklandığını kaydetti. Davacının maddi ve manevi tazminatların reddine karar verilmesini talep etti.
DAVACI KUSURLU SAYILDI
Aile Mahkemesi ayrı yaşamanın boşanma davasında davalıya kusur olarak yüklenemeyeceğine dikkat çekti. Davalı tanıklarının beyanları incelendiğinde davacının davalıya bakmadığı, sağlık sorunları ile ilgilenmediğinin belirtildiği, bu durumunda kusurlu olan tarafın davacı olduğu, davalının kusurlarını da ispatlayamadığı gerekçesi ile davanın reddine hükmetti.
HASTA EŞE BAKMAMAK BOŞANMA SEBEBİ
Davalı lehine hükmedilen tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştiğinde kaldırılmasına karar verildi. İtirazı Bölge Adliye Mahkemesinden dönen koca kararı temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, hasta eşe bakmamayı boşanma sebebi sayıp Aile Mahkemesi hükmünü onayladı.