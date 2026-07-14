Yeni yuvalarına kavuşan depremzede aile. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

Yeni evlerinin anahtarını teslim alan depremzedeler, yaşadıkları güven duygusunu ve deprem sonrası yaşadıkları süreci anlattı.

"EVİMİZ FERAH VE NİZAMİ ŞEKİLDE YAPILDI"

Depremde evlerinin yıkıldığını belirten Hikmet Demirci, yeni evlerinin inşa edildiği projeyi gördüklerinde büyük bir güven hissettiklerini söyledi.

İnşaat sektöründen geldiğini ifade eden Demirci, deprem psikolojisini atlatmanın kolay olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Malum asrın felaketi bizden çok şey götürdü. Allah'ımıza hamdolsun çekirdek ailemizde kayıp yaşamadık ama çevremizde sayamayacağım kadar acı yaşandı. Depremde evimiz yıkıldı. Antakya'da binlerce yeni konut yapıldı. Antakya'da tüm binaları gezin gelin, ardından da örnek yapı olarak Baykar'ın inşa ettiği 19 binayı gezin. Gerçekten çok güzel yapılar. İnşaat kökenli biriyim. Deprem psikolojisini atlatmak çok zor oldu. Bize de bu konutlardan ev çıktı. Gelip kontrol ettiğimizde evimizin Baykar Konutları'nda olduğunu gördük ve içimiz rahatladı. Evimiz ferah ve nizami şekilde yapıldı. Cumhurbaşkanımıza, Selçuk Bayraktar'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.