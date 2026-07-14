Yeni yuvasına kavuşan depremzedelerden Haluk Levent'e tepki: Devletimiz varken onlar hiçbir şey
Depremzedeler adına toplanan yardım paralarının kişisel hesaplara ve bahis sitelerine aktarıldığı iddialarıyla ilgili Haluk Levent hakkında yürütülen adli süreç devam ederken, Hatay'da yeni evlerine kavuşan depremzedeler dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Devletin desteğini öne çıkaran vatandaşlar, Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Depremzedeler adına toplanan yardım paralarının usulsüz kullanıldığı iddialarıyla ilgili Haluk Levent hakkında yürütülen adli süreç devam ederken, Hatay'da yeni yuvalarına kavuşan depremzedelerden dikkat çeken açıklamalar geldi.
Antakya'da devlet öncülüğünde inşa edilen deprem konutlarına yerleşen vatandaşlar, kendilerine uzanan desteği anlatırken Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik sert eleştirilerde bulundu."Devletimiz varken onlar hiçbir şey değil"
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Devlet öncülüğünde yürütülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında Antakya'nın Gülderen Mahallesi'nde hayata geçirilen 19 bloktan oluşan 352 deprem konutunda hak sahipleri yeni evlerine yerleşmeye başladı.
Yeni evlerinin anahtarını teslim alan depremzedeler, yaşadıkları güven duygusunu ve deprem sonrası yaşadıkları süreci anlattı.
"EVİMİZ FERAH VE NİZAMİ ŞEKİLDE YAPILDI"
Depremde evlerinin yıkıldığını belirten Hikmet Demirci, yeni evlerinin inşa edildiği projeyi gördüklerinde büyük bir güven hissettiklerini söyledi.
İnşaat sektöründen geldiğini ifade eden Demirci, deprem psikolojisini atlatmanın kolay olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Malum asrın felaketi bizden çok şey götürdü. Allah'ımıza hamdolsun çekirdek ailemizde kayıp yaşamadık ama çevremizde sayamayacağım kadar acı yaşandı. Depremde evimiz yıkıldı. Antakya'da binlerce yeni konut yapıldı. Antakya'da tüm binaları gezin gelin, ardından da örnek yapı olarak Baykar'ın inşa ettiği 19 binayı gezin. Gerçekten çok güzel yapılar. İnşaat kökenli biriyim. Deprem psikolojisini atlatmak çok zor oldu. Bize de bu konutlardan ev çıktı. Gelip kontrol ettiğimizde evimizin Baykar Konutları'nda olduğunu gördük ve içimiz rahatladı. Evimiz ferah ve nizami şekilde yapıldı. Cumhurbaşkanımıza, Selçuk Bayraktar'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'a teşekkür eden Sibel Demirci de yeni evlerinden memnun olduklarını belirterek, "Evlerimizden çok memnunuz. Cumhurbaşkanımıza ve Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyorum. Kendilerini evlerimizi görmeye bekliyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.
"ALLAH RAZI OLSUN DEVLETİMİZ BİZİ DIŞARIDA BIRAKMADI"
Yeni evine kavuşan depremzedelerden Cuma Refik Çakıcı da afetin ilk gününden itibaren devletin desteğini hissettiklerini söyledi.
Çakıcı, konuşmasında devletin kendilerine sahip çıktığını ifade ederken, Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik eleştirilerde bulundu.
"Allah razı olsun devletimiz bizi dışarıda bırakmadı. Tüm gerekli ihtiyaçlarımız karşılandı. Devletimiz bize burada yeni bir yuva verdi. Depremin ilk günlerinden itibaren devletimizin desteğini gördük. Yardım derneklerinden ise herhangi bir katkı görmedim.
Türkiye'yi sarsan 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ismi kamuoyunda sıkça gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin mali yapısına ilişkin soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti.
"HALUK LEVENT VE AHBAP'A HİÇ GÜVENMEYİN"
Devletimiz varken onlar hiçbir şey değil. Haluk Levent ve Ahbap'a hiç güvenmeyin. Onlardan hiçbir şey görmedik. Milleti aldatmasınlar. Millet zaten büyük acılar yaşadı."
Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hak sahipleri, tamamlanan konutlara yerleşmeyi sürdürürken, vatandaşlar yeni yuvalarında yaşamlarını yeniden kurmanın mutluluğunu yaşıyor.