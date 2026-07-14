Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ DOSYADA

Aziz İhsan Aktaş'ın şirketinde çalışan Özer Ayık savunmasında , şu ifadelere yer verdi:

Elektrik kazısı için Boğaziçi Elektrik'ten geldiler. Sözleşme yaptık ve bin 400 lira yatırdık. Boğaziçi Elektrik haricinde ben kimseyle görüşmedim. Rutin işleri BEDAŞ ve belediye yürütüyor. Bu işlem belediye başkanının işi değil, zaten bu izne meclis bakıyor. Belediyeye dilekçe vermedim. Hakan Bahçetepe ile tanışıklığım olağandır. Gaziosmanpaşa'da çok yatırım yaptım. Hakan Bey'den önceki başkanla da tanıştım. İslam Bey aracılığıyla Hakan Bey'i ziyarete gittim ama kendisiyle ilk zamanlar görüşme yapamadım. Sonra birkaç defa görüştüm. Beyaz Masa konusunda yardımcı olmasını istedim. Başka da bir talebim olmadı. Akaryakıt istasyonunun Gaziosmanpaşa Belediyesi ile ilgisi yok. Kapalıçarşı deniliyor. Ben Kapalıçarşı'yı ömrümde görmedim. Bırakın 300 bin doları, Hakan Bahçetepe'ye bir su bile içirmedim. Ben kimseye para vermedim. Ben kimseye iftira atmadım. Etkin pişmanlık ifadesi vermedim. Ben isteseydim etkin pişmanlıktan yararlanabilirdim. İftira atıp çıkabilirdim ama yapmadım. Ben bir suç işlemedim. O yüzden 100 günden fazla cezaevinde yattım, sonra tahliye oldum. Bana hiç kimse böyle bir talimat vermedi, ben de kimseden almadım.