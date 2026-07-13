FETÖ'ye MASAK engeli! Para trafikleri sıkı takipte: 329 bin kişi kıskaçta

84 BİN 724 ANALİZ DOSYASI TAMAMLANDI

FETÖ/PDY ile mücadele çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışındaki mal varlıklarını dondurma çalışmaları da yürütüldü. Bu kapsamda, 747 kişinin yurt içindeki mal varlığı dondurulurken, yine alınan mal varlığının dondurulması kararları doğrultusunda, 251 kişi hakkında yabancı ülkelerdeki mal varlıklarının dondurulması talebi de ilgili ülkelere iletildi.

Dondurulan mal varlığı değeri 6 milyar 108 milyon 504 bin 489 lira, 2 milyon 507 bin 354 dolar, 287 bin 61 avro, 106,77 gram altın oldu. Bu çerçevede 875 gayrimenkul, 67 araç ile bir yat ve 135 ticari sicil kaydı da yer aldı.

MASAK, 2025 yılı sonuna kadar FETÖ kapsamında 84 bin 724 analiz dosyasını tamamladı. Bu dosyalar çerçevesinde, 329 bin 504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlediği analiz raporları, adli makamlara sunuldu.