Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek hayatını kaybetti! AK Parti 3 dönem kuralından muaf tuttu 5 seçim kazandı

AK Parti Siirt İl Başkanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, " Ömrünü Şirvanımıza ve milletimize hizmete adamış kıymetli Başkanımıza Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere sevenlerine, Şirvanlı hemşehrilerimize ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerine yer verildi.

Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören 60 yaşındaki Cellek'in durumu kötüleşti. Cellek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Necat Cellek ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan



3 DÖNEM KURALINDAN MUAF TUTULDU

5 kez seçim kazandığı bölgede uzun yıllar terör örgütü PKK tehdidi altında görev yapan Cellek, verdiği bir röportajda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 dönem kuralından muaf tutulduğunu belirtmişti. Cellek, "Yerel seçimlerden önce ilçe başkanımızın oğlunu kaçırdılar, 'Baban istifa etsin' diye tehdit etmişler. Bana oy verenleri de tehdit ettiler. Bunlara rağmen halkımız terör örgütüne cevabı sandıkta verdi, bizi yeniden yönetime taşıdı. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için 15 yıldır aralıksız çalışmalarımıza devam ettik. Teröre karşı en iyi cevabı vatandaşlarımıza hizmet ederek verdik" ifadelerini kullanmıştı.

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel