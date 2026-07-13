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Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek hayatını kaybetti! AK Parti 3 dönem kuralından muaf tuttu 5 seçim kazandı

Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. AK Parti ile girdiği 5 seçimi de kazanan Cellek verdiği bir röportajda, "İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için 15 yıldır aralıksız çalışmalarımıza devam ettik. Teröre karşı en iyi cevabı vatandaşlarımıza hizmet ederek verdik" ifadelerini kullanmıştı.

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Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek hayatını kaybetti! AK Parti 3 dönem kuralından muaf tuttu 5 seçim kazandı

Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören 60 yaşındaki Cellek'in durumu kötüleşti. Cellek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AK PARTİ SİİRT İL BAŞKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

AK Parti Siirt İl Başkanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Ömrünü Şirvanımıza ve milletimize hizmete adamış kıymetli Başkanımıza Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere sevenlerine, Şirvanlı hemşehrilerimize ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerine yer verildi.

Necat Cellek (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir) Necat Cellek (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

NECAT CELLEK KİMDİR?

Necat Cellek, 1966 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Şirvan'da, ortaokul ve liseyi ise Siirt'te tamamladı.

Siyasi hayatına 1994 yılında İl Genel Meclisi Üyesi olarak başlayan Cellek, 1999-2000 yıllarında Fazilet Partisi Şirvan İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

5 SEÇİM KAZANDI

AK Parti'den 2004, 2009, 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Şirvan Belediye Başkanı seçilen Cellek, yaklaşık 22 yıl boyunca aralıksız görev yaptı.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Necat Cellek, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Necat Cellek ve Başkan Recep Tayyip ErdoğanNecat Cellek ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan


3 DÖNEM KURALINDAN MUAF TUTULDU

5 kez seçim kazandığı bölgede uzun yıllar terör örgütü PKK tehdidi altında görev yapan Cellek, verdiği bir röportajda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 dönem kuralından muaf tutulduğunu belirtmişti. Cellek, "Yerel seçimlerden önce ilçe başkanımızın oğlunu kaçırdılar, 'Baban istifa etsin' diye tehdit etmişler. Bana oy verenleri de tehdit ettiler. Bunlara rağmen halkımız terör örgütüne cevabı sandıkta verdi, bizi yeniden yönetime taşıdı. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için 15 yıldır aralıksız çalışmalarımıza devam ettik. Teröre karşı en iyi cevabı vatandaşlarımıza hizmet ederek verdik" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğanın muaf tuttuğu isimdi! Böyle görüntülendi!Başkan Erdoğanın muaf tuttuğu isimdi! Böyle görüntülendi!
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