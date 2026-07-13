Deniz Kuvvetleri'nden Suriye'ye ziyaret: Türk donanmasının gururu TCG İstanbul yıllar sonra Lazkiye'ye demirledi

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından geçen uzun bir aradan sonra Türkiye'den Lazkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşti.



TÜRK DONANMASI LAZKİYE'DE



Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'na demirledi.





ORAMİRAL TATLIOĞLU TCG İSTANBUL'DA



Bu kapsamda, Suriye'ye ziyaret gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da TCG İstanbul'da bulunduğu bildirildi.

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel