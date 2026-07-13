15 Temmuz'un yargı bilançosu: 289 fiili darbe davası 8 bin 725 sanık! 720 bin 580 kişiye adli işlem 83 bin 836 dosya sürüyor

FETÖ yargılamaları (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

293 FİİLİ DAVA GÖRÜLDÜ



Platformdan yapılan açıklamada, darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde başlangıçta 289 dava ile 4 ek dava olmak üzere toplam 293 fiili darbe davasının görüldüğü, tefrik edilen dosyalar ve bozma kararları sonrasında dosya sayısının 400'ü aştığı, ek davalar, tefrik ile bozma sonrası yargılamaların sürdüğü belirtildi.

8 BİN 725 SANIK HAKKINDA HÜKÜM KURULDU



Ülke genelindeki ilk derece mahkemelerinde karara bağlanan 289 fiili darbe davasında toplam 8 bin 725 sanık hakkında hüküm kurulduğu ifade edilen açıklamada, 1634 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığın müebbet, 1891 sanığın 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldığı, 2 bin 870 sanık hakkında beraat, 964 sanık hakkında da cezaya yer olmadığına hükmedildiği bildirildi.