Milli okçu Mete Gazoz şampiyon! Klasik yayda altın madalya
Milli okçu Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli’yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
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Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran milli okçu Mete Gazoz, uluslararası arenada yeni zafere imza atarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.
Uluslararası okçuluk takviminin en önemli organizasyonları arasında yer alan Hyundai Okçuluk Dünya Kupası, dünyanın en iyi sporcularını araya getirdi. Klasik yay erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Mete Gazoz, elemeleri başarıyla geçerek adını finale yazdırdı.
Final müsabakasında İtalyan okçu Mauro Nespoli ile karşılaşan milli sporcumuz, zorlu mücadeleden galip ayrıldı. Rakiplerine karşı kurduğu üstünlükle dikkat çeken Gazoz, altın madalyaya ulaştı.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel