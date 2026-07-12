Milli okçu Mete Gazoz şampiyon! Klasik yayda altın madalya

Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran milli okçu Mete Gazoz, uluslararası arenada yeni zafere imza atarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Uluslararası okçuluk takviminin en önemli organizasyonları arasında yer alan Hyundai Okçuluk Dünya Kupası, dünyanın en iyi sporcularını araya getirdi. Klasik yay erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Mete Gazoz, elemeleri başarıyla geçerek adını finale yazdırdı.