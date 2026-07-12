Bakan Gürlek ve eşine suikast planı deşifre oldu! 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve eşine yönelik terör örgütü bağlantılı silahlı eylem ve suikast hazırlığı içinde olan Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı isimli 2 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler CİMER’e yapılan detaylı bir ihbarın ardından düzenlenen Jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde eylemlerde kullanılmak üzere saklanan 2 adet ruhsatsız silah ve organize suç örgütüne ait 3 milyon 206 bin lira nakit para ele geçirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kritik bir soruşturma, devletin zirvesini hedef alan hain bir suikast planını ifşa etti. CİMER'e yapılan detaylı bir ihbarı ihbar kabul eden istihbarat ve güvenlik güçleri, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve eşine yönelik örgüt bağlantılı "ses getirecek bir eylem" hazırlığında olan Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı'yı takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonrasında düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ADIM ADIM KEŞİF YAPMIŞLAR
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre hain plan, bir ihbarcının CİMER üzerinden verdiği detaylı beyanlarla deşifre oldu. Kod isim kullanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin, kaçış planı için yurt dışından bilet aldıkları belirlendi.
Google Haritalar üzerinden Süzer Plaza'nın konumunu inceleyen zanlıların, plazanın açık adresini bir kağıda yazarak bölgede güzergah ve keşif çalışması yürüttükleri saptandı. Plaza içerisine silahı nasıl sokacaklarını tartışan şüphelilerin kalleş eylem talimatını yurt dışından aldıkları, hedefteki ismin ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşi olduğu ortaya çıktı.
18-25 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLER SEÇİLİYOR
Çalışmalar sonucunda, şüpheliler Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı'nın yurt içi ve yurt dışı kaynaklı organize suç örgütlerine insan kaynağı devşirdiği belirlendi. Zanlıların, özellikle 18-25 yaş aralığındaki gençleri ağlarına düşürerek suç örgütlerine mensup temin ettikleri tespit edildi. Bu kişilerin devşirdiği gençlerin ise bölgedeki silahlı eylem ve iş yeri kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikleri kayıtlara geçti.
MİLYONLARCA LİRA NAKİT PARA
Şüphelilerin farklı tarihlerde kullandıkları adreslere Jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; kanlı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait fişekler ile suç organizasyonuna ait olduğu belirlenen 3 milyon 206 bin lira nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Uğur Yılmaz'ın ifadelerinde çelişkiler olduğu görülürken, zanlı evinde bulunan milyonlarca liralık nakit paranın kaynağını açıklayamadı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
CİMER ihbarının ayrıntılı ve elde edilen suç unsurları ile tamamen uyumlu olduğunu değerlendiren savcılık harekete geçti. Şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle Başsavcılık, Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı'nın tutuklanmasını talep etti. Dosyanın sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, iki zanlının da tutuklanmasına karar verdi.