Bakan Gürlek ve eşine suikast planı deşifre oldu! 2 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kritik bir soruşturma, devletin zirvesini hedef alan hain bir suikast planını ifşa etti. CİMER'e yapılan detaylı bir ihbarı ihbar kabul eden istihbarat ve güvenlik güçleri, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve eşine yönelik örgüt bağlantılı "ses getirecek bir eylem" hazırlığında olan Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı'yı takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonrasında düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akın Gürlek. (Fotoğraflar AA Arşiv ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

ADIM ADIM KEŞİF YAPMIŞLAR

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre hain plan, bir ihbarcının CİMER üzerinden verdiği detaylı beyanlarla deşifre oldu. Kod isim kullanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin, kaçış planı için yurt dışından bilet aldıkları belirlendi.

Google Haritalar üzerinden Süzer Plaza'nın konumunu inceleyen zanlıların, plazanın açık adresini bir kağıda yazarak bölgede güzergah ve keşif çalışması yürüttükleri saptandı. Plaza içerisine silahı nasıl sokacaklarını tartışan şüphelilerin kalleş eylem talimatını yurt dışından aldıkları, hedefteki ismin ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşi olduğu ortaya çıktı.