İçişleri Bakanlığı duyurdu! 12 farklı ülkeden 54 firari suçlu Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal seviyede aranan toplam 54 firari suçlunun 12 farklı ülkeden yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Operasyonda Gürcistan'dan 38, Almanya'dan 5, Azerbaycan'dan 2 kişi iade edilirken, diğer şüpheliler Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan teslim alındı. Takvim Kaynak Tercihleri

İçişleri Bakanlığı, açıklamasında şu ayrıntıları paylaştı;

"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan (29) A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L. ile Ulusal seviyede aranan (25) M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal seviyede aranan toplam 54 firari suçlunun 12 farklı ülkeden yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

"ZEHİR TACİRLERİNİ YAKALAYIP ÜLKEMİZE GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

Kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan 29 suçlunun ülkemize iadesi sağlandı. (Fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Ulusal seviyede aranan 25 suçlu Türkiye'ye iade edildi. (Fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir)

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Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel