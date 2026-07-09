Gülistan Doku davasında avukattan siber müdahale iddiası: Veriler silindi

Sabah'tan Hüseyin Kacır'ın haberine göre, yasal süreç devam ederken, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturma dosyasına ilişkin yeni ve çarpıcı iddialar ortaya attı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda eski vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov ile koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku, 6 yıl önce ortadan kayboldu. Yapılan aramalarda izine rastlanamayan Doku hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yürütülen soruşturmada, genç kızın cinayete kurban gittiği belirlendi.

Gülistan Doku davasında avukattan siber müdahale iddiası

"İNCELEME TALİMATI 13 GÜN GECİKTİRİLDİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan avukat Ali Çimen, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın, baş şüpheli olarak nitelediği T. Sonel tarafından bir "siber çeteye" gönderildiğini öne sürdü.

Çimen, Doku'nun sosyal medya hesaplarında veri silme ve yükleme işlemlerinin 18 Ocak 2020 tarihinde tamamlandığını iddia etti.

Fail ya da faillerin tespit edilmesini sağlayabilecek dijital izlerin yer aldığı sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme talimatının 13 gün boyunca geciktirildiğini savunan Çimen, "Siber çetenin işi bittikten sonra Tunceli Başsavcılığı aynı gün, yani 18 Ocak 2020 saat 16.00'da maktulün sosyal medyasının araştırılması talimatını verdi" ifadelerini kullandı.