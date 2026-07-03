Gülistan Doku davasında yeni ifade! Emniyet müdürü SIM kart sürecini anlattı

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, emniyet müdürü, Gülistan Doku'nun SIM kartının Ankara'ya gönderilme süreciyle ilgili bilgisinin olmadığını belirtirken, genç kızın kaybolduktan birkaç gün sonra telefon hattının yeniden aktif hale geldiğini söyledi.

Aralarında dönemin valisi ve oğlunun da bulunduğu 13 kişinin tutuklandığı dosyada, bu kez Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren dönemin emniyet müdürünün beyanları soruşturma dosyasına girdi.

Henüz cansız bedenine ulaşılamayan genç kızın soruşturmasında, dönemin valisi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya kapsamında dönemin kamu görevlilerinin ifadeleri ise Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren dönemin emniyet müdürü, Gülistan Doku'nun SIM kartının Ankara'ya gönderilmesiyle ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Emniyet müdürü ifadesinde, "Bu süreçler tamamen benim dışımda gelişmiştir. Vali Tuncay Sonel, bu kartı Ankara'ya gönderdiğine dair bana da herhangi bir şey söylemedi. Aramızda bu konuyla ilgili bir konuşma yaşanmadı." dedi.

SIM kart sürecine ilişkin açıklamalarını sürdüren emniyet müdürü, Gülistan Doku kaybolduktan sonra istihbarat şubeye genç kızın kullandığı telefon hattının baz sinyal bilgilerinin takip edilmesi ve herhangi bir gelişme olması halinde kendisine bilgi verilmesi talimatını verdiğini anlattı.

Emniyet müdürü, "Gülistan kaybolduktan birkaç gün sonra istihbarat şube Gülistan'ın kullandığı GSM hattının Tunceli'de baz verdiğini ve açıldığını söylediler. Bunun üzerine ben de ya cinayet büro amirliği ya da asayiş şube müdürlüğüne konuyu ilettiğimi hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.

İfadesinin devamında, o dönem cinayet büro amiri olan komiserin hattı aradığını anlatan emniyet müdürü, "Belki hayattadır düşüncesiyle numarayı aradığını, karşısına bir bayan şahsın çıktığını, kendisinin Aygül Doku olarak tanıttığını ve SIM kartı kendilerinin açtığını söylemiş. GSM hattının annelerinin üzerine kayıtlı olduğu için çıkartabildiklerini, belki bir haber gelir düşüncesiyle çıkarttıklarını beyan etmişti." dedi.