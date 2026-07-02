Gülistan Doku dosyasında jandarma komutanından kritik SIM kart ifadesi

"BAŞSAVCININ BİLGİSİ OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"

Jandarma komutanı, SIM kartın savcılık bilgisi dışında incelenmesinin doğru olmayacağı yönünde uyarı yaptıklarını da anlattı.

İfadesine göre, o sırada odada bulunan emniyet müdürüyle birlikte vali Tuncay Sonel'e Cumhuriyet Başsavcısının süreçten haberdar edilmesi gerektiğini söylediler.

Komutan, bu bölümü şöyle aktardı:

"Emniyet müdürü ile kendisine bu durumdan Cumhuriyet Başsavcısının haberdar olması, bilgisi olması gerektiğini beyan ettik. Vali bey de bize kendisinin başsavcıya bilgi vereceğini söyledi.

Soruşturma sorumluluğu da Jandarmada olmadığı için bu konuyu ben irdelemedim. Daha sonraki süreçte gelişmelerden bana bilgi de vermediler. Esasen SIM kartın incelenme prosedürünün nasıl olması gerektiğini, bunu savcılık talimatı ile yapılabileceğini vali bey de bilir, ben de bilirim, emniyet müdürü de bilir.

O konuşma esnasında valiye bunu sadece hatırlattık. Yine vali bey bu SIM kartı Ankara'ya, bu işten anlayan polislere göndereceğini söyledi. İsim vermedi."