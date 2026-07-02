Gülistan Doku dosyasında jandarma komutanından kritik SIM kart ifadesi
Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni ifadeler ortaya çıktı. Dönemin jandarma komutanı, Gülistan’a ait SIM kartın vali Tuncay Sonel’in makam odasında gündeme geldiğini belirterek, “Emniyet müdürü ve ben ‘Başsavcının haberi var mı?’ dedik” ifadelerini kullandı.
Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku, 6 yıl önce ortadan kayboldu.
O dönem yapılan aramalarda genç kızın izine rastlanmadı. Dosya, 6 yıl sonra Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından başlatılan yeni soruşturmayla yeniden gündeme geldi.
Soruşturma kapsamında Doku'nun cinayete kurban gittiği değerlendirilirken, genç kızın cansız bedenine henüz ulaşılamadı.
DOSYADA 13 TUTUKLAMA
Gülistan Doku soruşturmasında, aralarında dönemin valisi ve oğlunun da bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dosyada kamu görevlilerine yönelik ifade süreci de Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.
Soruşturmanın en kritik başlıklarından biri ise Gülistan Doku'ya ait SIM kartın nasıl alındığı, kimlere gönderildiği ve savcılığın bu süreçten haberdar edilip edilmediği oldu.
SIM KART ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Dosyaya yansıyan bilgilere göre, Gülistan'ın SIM kartı dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından Ankara'da eski polis memuru Gökhan Ertok'a gönderildi.
Dönemin jandarma komutanı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede Gökhan Ertok ismini ilk kez son soruşturma sürecinde duyduğunu söyledi.
Jandarma komutanı, SIM kartın alınması sırasında valilik makamında bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Gökhan Ertok ismini ben ilk kez son dönemdeki bu dosya kapsamında tutuklanınca öğrendim. Vali beyle görev yaptığımız dönemde vali beyin Ankara'da bilişimle uğraşan tanıdığı polis memurları olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Yine SIM kartı inceletmek için Ankara'daki bilişime çocuklara gönderdiği şeklinde beyanda bulunduğunu da hatırlıyorum.
Ancak bu kartın vali Tuncay Sonel tarafından alındığı sırada ben de valinin makam odasındaydım. Bu esnada odada emniyet müdürü, ben ve vali bey vardık diye hatırlıyorum. Başka kişiler de olabilir ancak hatırladığım bu şekildedir. Vali bey odadayken Gülistan'ın ailesinin kendisine SIM kartını verdiğini beyan etti."
"BAŞSAVCININ BİLGİSİ OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"
Jandarma komutanı, SIM kartın savcılık bilgisi dışında incelenmesinin doğru olmayacağı yönünde uyarı yaptıklarını da anlattı.
İfadesine göre, o sırada odada bulunan emniyet müdürüyle birlikte vali Tuncay Sonel'e Cumhuriyet Başsavcısının süreçten haberdar edilmesi gerektiğini söylediler.
Komutan, bu bölümü şöyle aktardı:
"Emniyet müdürü ile kendisine bu durumdan Cumhuriyet Başsavcısının haberdar olması, bilgisi olması gerektiğini beyan ettik. Vali bey de bize kendisinin başsavcıya bilgi vereceğini söyledi.
Soruşturma sorumluluğu da Jandarmada olmadığı için bu konuyu ben irdelemedim. Daha sonraki süreçte gelişmelerden bana bilgi de vermediler. Esasen SIM kartın incelenme prosedürünün nasıl olması gerektiğini, bunu savcılık talimatı ile yapılabileceğini vali bey de bilir, ben de bilirim, emniyet müdürü de bilir.
O konuşma esnasında valiye bunu sadece hatırlattık. Yine vali bey bu SIM kartı Ankara'ya, bu işten anlayan polislere göndereceğini söyledi. İsim vermedi."
"VALİ BAŞSAVCIYI ARADI MI BİLMİYORUM"
Dönemin jandarma komutanı, SIM kartın valinin eline nasıl geçtiğini net olarak hatırlamadığını da söyledi. Komutan, kartın aile tarafından doğrudan makam odasında mı verildiğini, yoksa valinin dışarıdan alıp odaya mı geldiğini bilmediğini ifade etti.
İfadesinin devamında şu sözler yer aldı:
"SIM kartın valinin eline geçtiği anı hatırlamıyorum. Biz otururken ailesi mi gelip vermişti, yoksa kapının dışında mı vali alıp odaya girmişti ya da başka bir şekilde mi SIM karta ulaştı bunu hatırlamıyorum.
Sadece o güne dair hatırladığım, yukarıda da beyan ettiğim gibi, biz odada iken vali beyin SIM kart konusunu açması üzerine aramızda geçen belirttiğim konuşmalardır. Yine bu konuşmanın geçtiği günü tam hatırlamıyorum.
Gülistan'ın kaybolmasından çok süre geçmeden diye ifade edebilirim. O gün ben muhtemelen başka bir iş ya da konu için valinin yanındaydım diye hatırlıyorum. Bu konuşma anlarına tesadüf ettim. Vali bizden sonra başsavcıyı aradı mı bilgilendirdi mi bilmiyorum."
SORUŞTURMANIN KİLİT NOKTASI: SIM KART SÜRECİ
Gülistan Doku dosyasında SIM kartın savcılık talimatı olmadan incelenmek üzere Ankara'ya gönderilip gönderilmediği, soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.
Jandarma komutanının ifadesiyle birlikte, kartın valilik makamında gündeme geldiği ve o sırada savcılık bilgisinin hatırlatıldığı dosyaya girmiş oldu.
Soruşturma, hem Gülistan Doku'nun kaybolma sürecini hem de dosyanın ilk döneminde görev yapan kamu görevlilerinin rolünü aydınlatmaya dönük olarak sürüyor.