Ankara Zirvesi’nde dikkat çeken kare: Beyaz Saray’dan Erdoğan-Trump paylaşımı
Beyaz Saray, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi’nde verdiği kareyi dünyaya servis etti. Cumhurbaşkanlığı forsu önündeki tokalaşma, zirvenin en dikkat çeken diplomasi fotoğraflarından biri oldu.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
ZİRVE KARESİ ULUSLARARASI GÜNDEMDE
Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Zirve kapsamında dünya liderlerini Ankara'da ağırlayan Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği uluslararası kamuoyunda dikkatle takip edildi.
Beyaz Saray tarafından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve sırasında çekilen fotoğrafına yer verildi. Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaşırken görüntülenen iki liderin karesi, Ankara'daki zirvenin öne çıkan anlarından biri oldu.
Paylaşım, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen zirvenin diplomatik önemini bir kez daha ortaya koydu.