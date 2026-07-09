Ankara Zirvesi’nde dikkat çeken kare: Beyaz Saray’dan Erdoğan-Trump paylaşımı

Fors önündeki kare dünyaya servis edildi (Fotoğraf, Beyaz Saray’ın paylaşımından alınmıştır.)

ZİRVE KARESİ ULUSLARARASI GÜNDEMDE

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Zirve kapsamında dünya liderlerini Ankara'da ağırlayan Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği uluslararası kamuoyunda dikkatle takip edildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve sırasında çekilen fotoğrafına yer verildi. Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaşırken görüntülenen iki liderin karesi, Ankara'daki zirvenin öne çıkan anlarından biri oldu.

Paylaşım, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen zirvenin diplomatik önemini bir kez daha ortaya koydu.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel