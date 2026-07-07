Ankara'da marjinal gruplardan NATO provokasyonu... Vekillerden sabotaj
Başkent Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ni provoke etmek amacıyla Kurtuluş Parkı’nda toplanan yasa dışı gruplara polis müdahale etti. Ankara Valiliği’nin aldığı eylem ve etkinlik yasağı kararına rağmen sokakları hareketlendirmeye çalışan marjinal grupların içinde bazı milletvekillerinin bulunması dikkat çekti. Polisin güvenlik barikatını aşmak isteyen eylemcilerden Halkevleri Genel Başkanı Sevinç Hocaoğulları dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi nedeniyle aldığı eylem yasaklarını çiğneyen marjinal gruplar, Kurtuluş Parkı'nda provokasyon girişiminde bulundu.
Aralarında bazı milletvekillerinin yer aldığı grubun yasa dışı ısrarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, barikatları aşmaya çalışan eylemcileri abluka altına alarak Halkevleri Genel Başkanı Sevinç Hocaoğulları dahil çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
"NATO'ya Hayır Koordinasyonu" adı altında birleşen gruplar, Ankara'da saat 11.00'de Kurtuluş Parkı'nın Kolej girişinde toplanma çağrısı yaptı.
'JUSOVİÇ' BAŞROLDE
Zirveyi provoke etmek amacıyla hareket eden grubun içinde Halkevleri Genel Başkanı Sevinç Hocaoğulları, TİP Genel Başkanı Erkan Baş (Jusoviç), TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, EMEP milletvekilleri İskender Bayhan, Sevda Karaca gibi isimler yer aldı.
Polis ekipleri, provokasyonun büyümesini, çevreye zarar verilmesini önlemek amacıyla eylemcilerin etrafını kalkanlarla çevirdi.
Göstericilerin yasa dışı eylemlerini kaydetmeye çalışan basın mensupları güvenlik gerekçesiyle alandan uzaklaştırıldı.
Uyarılara rağmen dağılmayan, polise direnen Halkevleri Genel Başkanı Sevinç Hocaoğulları, Genel Sekreter Özgür Ersoy, Hukuk Sekreteri Döndü Kurşunoğlu, MYK üyesi Nebiye Merttürk gözaltına alındı.
BAŞKENTTE GENİŞ GÜVENLİK
Ankara Valiliği, 28 Haziran 2026 tarihinden 10 Temmuz 2026 tarihine kadar kent genelinde her türlü eylem, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant açma, bildiri dağıtma, afiş asma, açlık grevini yasakladığını duyurmuştu
Ayrıca Beştepe, Söğütözü, Anadolu Bulvarı, Mevlana Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ankara Bulvarı çevresinde ulaşım kısıtlamaları getirilerek motokurye, skuter, ağır tonajlı araçların geçişi sınırlandırıldı.