CHP'nin engelleme girişimi sonuçsuz kaldı: Beykoz meclisinden oy birliğiyle 14 maddelik onay!
Beykoz Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı, yerel yönetim tarihine geçecek bir krize sahne oldu. CHP’li meclis üyelerinin sabah oturumuna katılmaması üzerine ertelenen meclis, Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in kararıyla akşam 21.00'de yeniden toplandı. CHP grubunun akşam da boykot ettiği oturumda hazır bulunan AK Parti ve MHP grubu, ilçenin geleceğini ilgilendiren 14 kritik maddeyi oy birliğiyle kabul ederek meclisten geçirdi. Meclis bu yoğun gündemin ardından Eylül ayına kadar tatile girdi.
Beykoz Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında sabah yapılması planlanan oturum, CHP'li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.
Aynı gün akşam saatlerinde yeniden toplanan mecliste ise CHP'li üyeler bir kez daha yer almazken, Beykoz'u ilgilendiren kritik gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.
SABAH OTURUMUNDA YETER SAYISI SAĞLANAMADI
Beykoz Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısının sabah yapılması planlanan birleşimine CHP'li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı oluşmadı.
Bunun üzerine Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, meclis oturumunu aynı gün saat 21.00'e erteledi.
AKŞAM OTURUMUNA DA KATILMADILAR
Akşam gerçekleştirilen ikinci birleşime de CHP'li meclis üyeleri katılmadı.
AK Parti ve MHP gruplarının eksiksiz katılımıyla gerçekleştirilen oturumda, Beykoz halkını ve ilçenin geleceğini ilgilendiren gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.
14 KRİTİK MADDE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Mecliste kabul edilen teklifler kapsamında;
- Paşamandıra ve Fatih mahallelerine yeni sokak isimleri verilmesi,
- Gençlik ve Spor Hizmetleri ile İşletme ve İştirakler müdürlüklerinin 2026 yılı ek ücret tarifelerinin belirlenmesi,
- Cumhuriyetköy Mahallesi'ndeki 13 bin 583 metrekarelik taşınmazın belediyeye şartlı bağışı ile Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı D Tipi Mesire Alanı'ndaki tesislerin 10 yıllığına kiralanması,
- Karlıtepe Mesire Alanı içerisindeki Macera Parkuru, Spor Tesisi Destek Binası ve Kır Lokantası'nın 10 yıllığına kiraya verilmesi,
- Beykoz Belediyesi ile Permatürk Vakfı arasındaki ortak hizmet protokolünün iptali,
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması ve bağış yoluyla belediyeye yeni araç temin edilmesi,
- İSBAK A.Ş.'nin sermaye artışına iştirak edilmesi,
- Cumhuriyetköy Mahallesi 180 ada 5 ve 11 parsellerde "konut, ticaret, sosyal tesis, rekreasyon ve yeşil alan" kullanımına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamu yararı kararı alınması talebi
oy birliğiyle kabul edildi.
MECLİS AĞUSTOS AYI TATİLİNE GİRDİ
Temmuz ayı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Beykoz Belediye Meclisi, yasal takvim kapsamında ağustos ayında tatile girdi.
Meclisin, yaz arasının ardından 7 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da yeniden toplanarak çalışmalarına devam edeceği bildirildi.