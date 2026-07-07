Beykoz Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında sabah yapılması planlanan oturum, CHP'li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.

Aynı gün akşam saatlerinde yeniden toplanan mecliste ise CHP'li üyeler bir kez daha yer almazken, Beykoz'u ilgilendiren kritik gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

SABAH OTURUMUNDA YETER SAYISI SAĞLANAMADI

Beykoz Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısının sabah yapılması planlanan birleşimine CHP'li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı oluşmadı.

Bunun üzerine Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, meclis oturumunu aynı gün saat 21.00'e erteledi.