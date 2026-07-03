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Hacda rahatsızlanan vatandaşın CİMER başvurusu sonuç verdi: 48 saat içinde Türkiye'ye getirildi

Hac ibadeti için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan 70 yaşındaki N.A., kızının CİMER'e yaptığı başvurunun ardından düzenlenen ambulans uçak operasyonuyla 48 saat içinde Türkiye'ye getirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon sonrası İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledilen hastanın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, bilincinin açık olduğu öğrenildi.

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Hacda rahatsızlanan vatandaşın CİMER başvurusu sonuç verdi: 48 saat içinde Türkiye'ye getirildi

Hac ibadetini yerine getirmek için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanan 70 yaşındaki N.A., kızının CİMER'e yaptığı başvurunun ardından ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Bakanlıklar koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonla 48 saat içinde yurda nakledilen hastanın tedavisi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Hacda rahatsızlanan vatandaşın CİMER başvurusu sonuç verdi (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Hacda rahatsızlanan vatandaşın CİMER başvurusu sonuç verdi (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

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CİMER BAŞVURUSU SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

N.A.'nın kızı, 5 Haziran'da CİMER'e yaptığı başvuruda annesinin Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac ibadeti sırasında Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde rahatsızlandığını bildirdi.

Başvuruda, Suudi German Hospital'da yapılan tetkiklerde annesine Kovid ve verem teşhisi konulduğu, yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilerek, Türkiye'ye getirilmesi ve tedavisinin burada sürdürülmesi için yapılan ambulans uçak talebinin kabul edilmesi istendi.

Türkiye'ye getirildiTürkiye'ye getirildi

BAKANLIKLAR KOORDİNASYONUNDA AMBULANS UÇAK OPERASYONU Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Talep üzerine Cidde Başkonsolosluğu tarafından gerekli işlemler ivedilikle başlatıldı.

N.A.'nın Türkiye'ye nakli için Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ambulans uçak operasyonu düzenlendi.

48 SAAT İÇİNDE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Pnömoni tanısıyla rahatsızlandığı bildirilen N.A., teknik hazırlıklar ile uçuş izinlerinin tamamlanmasının ardından 7 Haziran'da Suudi Arabistan'dan ambulans uçakla alınarak İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden N.A.'nın bilincinin açık olduğu öğrenildi.

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Hacda rahatsızlanan vatandaşın CİMER başvurusu sonuç verdi: 48 saat içinde Türkiye'ye getirildi-4 Hacda rahatsızlanan vatandaşın CİMER başvurusu sonuç verdi: 48 saat içinde Türkiye'ye getirildi-5 Hacda rahatsızlanan vatandaşın CİMER başvurusu sonuç verdi: 48 saat içinde Türkiye'ye getirildi-6
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