Hac ibadetini yerine getirmek için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanan 70 yaşındaki N.A., kızının CİMER'e yaptığı başvurunun ardından ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Hacda rahatsızlanan vatandaşın CİMER başvurusu sonuç verdi (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

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CİMER BAŞVURUSU SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

N.A.'nın kızı, 5 Haziran'da CİMER'e yaptığı başvuruda annesinin Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac ibadeti sırasında Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde rahatsızlandığını bildirdi.

Başvuruda, Suudi German Hospital'da yapılan tetkiklerde annesine Kovid ve verem teşhisi konulduğu, yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilerek, Türkiye'ye getirilmesi ve tedavisinin burada sürdürülmesi için yapılan ambulans uçak talebinin kabul edilmesi istendi.