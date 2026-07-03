MKE Tolga'dan Konya'da gövde gösterisi! Drone tehdidine yerli çözüm

24 ülkeden 64 askeri ve sivil heyet bulundu

"İNSANSIZ SİSTEMLER ÜLKELER İÇİN CİDDİ TEHDİT HALİNE GELDİ"

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, atışlı test faaliyetinin ardından basın mensuplarına, 24 ülkeden 64 sivil ve askeri delegasyona, belirlenen senaryolarda başarılı atışlar gösterdiklerini söyledi.

MKE için yüz akı ve gurur veren bir neticeyle bu denemeleri tamamladıklarını ifade eden Keleş, "Son dönemlerin en önemli tehditlerinden biri haline gelen insansız sistemler, dronlar ve bu teknolojiyi kullanan her türlü insansız araçlar, ülkeler için ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Ülkemiz sahip olduğu insansız sistemler teknolojileriyle, yeni savaş konseptine en hızlı hazırlanabilme özelliğine sahip ülkelerden birisi." dedi.

Keleş, MKE'nin tarihi birikimleri sayesinde patlayıcıyı, mühimmatı ve silahı ham maddesinden son üretimine kadar gerçekleştirdiğini belirtti.

Etkili, basit ve ucuz tehditlere karşı aynı doğrultuda savunma sistemleri geliştirdiklerini anlatan Keleş, "Bu tehditleri ortadan kaldırmak için basit ve ucuz çözümler geliştirme ihtiyacı var. Dolayısıyla 'Tolga' ile biz bunu hedefledik. MKE Tolga da çeşitli ülkelerin askeri ve sivil delegasyonları önünde canlı atışlarla bir kez daha rüştünü ispat etti." diye konuştu.