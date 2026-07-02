Son dakika: Kur'an'a dil uzatmıştı! Sözde komedyen Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı
Sözde stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik alaycı ifadeleri nedeniyle hakkında “dini değerleri alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlatılan Deniz Göktaş havaalında gözaltına alındı.
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Sözde stand-up gösterisinde İslamiyet'in mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerim'i alaycı ifadelerle hedef alan Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
Yurt dışından dönen Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
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