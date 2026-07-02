Uçkur ve rüşvet düzeninin faturası ağır oldu! Özkan Yalım öttü Muhittin Böcek çözüldü | En çok üyeyi CHP kaybetti
CHP'de yolsuzluk, rüşvet ve delege iradesini sakatlayan süreçlerin ardından keskin bir üye kaybı yaşandı. Son 6 ayda 42 bin 784 üyenin rozet attığı öğrenilirken, Kılıçdaroğlu yönetimi bu kayıpların sebebi araştırdı. Üye ve kayıt defterlerinin tek tek incelendiği öğrenildi. Genel Merkez'e yakın kaynaklar, en çok üye kaybının Özkan Yalım'la Muhittin Böcek'in ifadelerinden sonra olduğunu bildirdi. Yalım, belediye kasasından Özel'e VIP araç alındığını ve kurultaydaki siyasi rüşvetleri itiraf etmişti. Böcek ise Manisa'ya 950 bin Euro, Veli Ağbaba'ya 1 milyon Euro ve İmamoğlu'na 5 milyon Euro verdiğini anlatmıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla yönetimi devralan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmay kadrosu iç denetimi artırdı.
Kılıçdaroğlu önce "FETÖ ajanlarını fark edemedim. Yolsuzluğa ve kirliliğe bulaşanların bu partide işi yok" diyerek parti tabanından özür diledi. Daha sonra da partide yolsuzluk ve kirli işlerle anılanları tasfiye etmeye başladı. 9 milletvekilinin "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edilmesiyle başlayan süreç, il ve ilçe başkanlarına uzandı. Çok sayıda il ve ilçe başkanlığında "değişim" yaşandı.
Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın kurmaylar olağanüstü kurultay için 830 imza toplasa da Genel Merkez, eylüle olağan kurultay takvimi açıklayarak ön aldı.
"Önce tüm hukuki yolları tüketeceğim" diyen Özel'in ise 20 Temmuz'dan sonra yeni parti için harekete geçeceği öğrenildi.
CHP'NİN ÜYE SAYISINDA KESKİN DÜŞÜŞ
Tartışmalar sürerken, CHP'nin üye sayısındaki keskin düşüş dikkatlerden kaçmadı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı verilere göre, CHP'de son 6 ayda 42 bin 784 üye rozet attı. Kılıçdaroğlu yönetimi üye kayıplarının sebebini araştırdı. Üye ve kayıt defterlerinin tek tek incelendiği öğrenildi.
Genel Merkez'e yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, en çok üye kaybının eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ismi çevresinde gelişen skandallar ve Muhittin Böcek'in ifadeleri sonrası olduğu bildirildi.
ÖZKAN YALIM'I "İTİRAFÇI OLUR" DİYE UZUN SÜRE İHRAÇ EDEMEDİLER
Bilindiği üzere, mutlak butlan öncesi yönetimde olan Özgür Özel ve kurmayları, Uşak'taki gayri ahlaki skandallar silsilesine kurumsal olarak sahip çıkmış, CHP yöneticileri otel görüntüleri çıkan ve sevgililerini belediyelerde bankamatik personeli yapan Özkan Yalım için deyim yerindeyse Uşak İl Başkanlığı'nda nöbet tutmuştu.
Özkan Yalım'ı "itirafçı olur konuşur" diye ihraç edemeyen Özel, parti tabanından büyük tepki almış, daha sonra da ihraç işlemini yapmak zorunda kalmıştı.
BELEDİYE KASASINDAN ÖZEL'E VIP ARAÇ, KURULTAYDA SİYASİ RÜŞVET...
İhraç sonrası Yalım, itirafçı oldu. Uşak Belediyesi'nin kasasından Özgür Özel'e alınan VIP aracı ve kurultay zamanı Özel'e verdiği 1 milyon 200 bin lirayı anlattı. Kurultay öncesi delegelere siyasi rüşvet verdiklerini ve belediyede işe aldıklarını itiraf etti. İşte bu süreçler CHP tabanında infial uyandırdı.
MANİSA'YA 950 BİN EURO, AĞBABA'YA 1 MİLYON EURO, İMAMOĞLU'NA 5 MİLYON EURO
Uşak'taki skandalın bir benzeri Antalya'da kayıtlara geçti.
Muhittin Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık için dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya 950 bin Euro götürdüğünü, oğluyla da CHP Genel Merkezi'nde Veli Ağbaba'ya 1 milyon Euro gönderdiğini itiraf etti. Böcek son olarak İmamoğlu'nun Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de kendisinden 15 milyon Euro istediğini açıkladı. Paranın 5 milyon Euro'luk kısmını Kapalıçarşı üzerinde kayıt dışı 'havala' sistemiyle ödediğini beyan etti.
Böcek, İmamoğlu'nun hem CHP'ye hem de ülkeye zarar verdiğini bilfiil ikrar etti.
ON BİNLERCE ÜYE GİTTİ, "BÖLÜNME" HESAPLARI YAPILIYOR
Rüşvet, yolsuzluk ve uçkur skandallarının ayyuka çıktığı süreçte on binlerce üye kaybeden CHP, şimdi de "bölünme" riski ile karşı karşıya.
Özgür Özel ve Özel destekçisi milletvekili grubu yeni partiye geçme hazırlıkları yapıyor. Önümüzdeki günlerde CHP'de kopuşların olacağı öngörülüyor.
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