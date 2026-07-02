Uçkur ve rüşvet düzeninin faturası ağır oldu! Özkan Yalım öttü Muhittin Böcek çözüldü | En çok üyeyi CHP kaybetti

CHP bu itirafın altında kalır! Özkan Yalımdan mutlak butlanın seyrini değiştirecek bomba: Delege borsasını anlattı Ağbabayı patlattı

ÖZKAN YALIM'I "İTİRAFÇI OLUR" DİYE UZUN SÜRE İHRAÇ EDEMEDİLER



Bilindiği üzere, mutlak butlan öncesi yönetimde olan Özgür Özel ve kurmayları, Uşak'taki gayri ahlaki skandallar silsilesine kurumsal olarak sahip çıkmış, CHP yöneticileri otel görüntüleri çıkan ve sevgililerini belediyelerde bankamatik personeli yapan Özkan Yalım için deyim yerindeyse Uşak İl Başkanlığı'nda nöbet tutmuştu.



Özkan Yalım'ı "itirafçı olur konuşur" diye ihraç edemeyen Özel, parti tabanından büyük tepki almış, daha sonra da ihraç işlemini yapmak zorunda kalmıştı.



BELEDİYE KASASINDAN ÖZEL'E VIP ARAÇ, KURULTAYDA SİYASİ RÜŞVET...



İhraç sonrası Yalım, itirafçı oldu. Uşak Belediyesi'nin kasasından Özgür Özel'e alınan VIP aracı ve kurultay zamanı Özel'e verdiği 1 milyon 200 bin lirayı anlattı. Kurultay öncesi delegelere siyasi rüşvet verdiklerini ve belediyede işe aldıklarını itiraf etti. İşte bu süreçler CHP tabanında infial uyandırdı.

Otelde pazarlık Kapalıçarşıda tahsilat! Muhittin Böcekin yeni itirafı Takvimde: İmamoğlu 15 milyon Euro istedi 5 milyon Euro verdim

MANİSA'YA 950 BİN EURO, AĞBABA'YA 1 MİLYON EURO, İMAMOĞLU'NA 5 MİLYON EURO



Uşak'taki skandalın bir benzeri Antalya'da kayıtlara geçti.



Muhittin Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık için dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya 950 bin Euro götürdüğünü, oğluyla da CHP Genel Merkezi'nde Veli Ağbaba'ya 1 milyon Euro gönderdiğini itiraf etti. Böcek son olarak İmamoğlu'nun Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de kendisinden 15 milyon Euro istediğini açıkladı. Paranın 5 milyon Euro'luk kısmını Kapalıçarşı üzerinde kayıt dışı 'havala' sistemiyle ödediğini beyan etti.



Böcek, İmamoğlu'nun hem CHP'ye hem de ülkeye zarar verdiğini bilfiil ikrar etti.