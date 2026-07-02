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CHP'li Seyit Akdağ ve oğlu hakkında uyuşturucu ve silah soruşturması

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Zülfikar Akdağ'ın şüpheli olarak yer aldığı uyuşturucu ve silah suçlamalarına ilişkin soruşturmada adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı ve belirlenen yerlere başvurma yükümlülüğü uygulanarak serbest bırakıldı.

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CHP'li Seyit Akdağ ve oğlu hakkında uyuşturucu ve silah soruşturması

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Zülfikar Akdağ hakkında uyuşturucu ve silah suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada adli kontrol kararı verildi.

Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Seyit Akdağ ve Zülfikar Akdağ hakkında "2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ile "Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlarından işlem başlatıldı.

CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Zülfikar Akdağ hakkında uyuşturucu ve silah suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada adli kontrol kararı verildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.) CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Zülfikar Akdağ hakkında uyuşturucu ve silah suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada adli kontrol kararı verildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında 30 Haziran 2026 tarihinde gözaltına alınan şüpheliler, 1 Temmuz 2026 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca "yurt dışına çıkış yasağı" ve "belirlenen yerlere başvurma" yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

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