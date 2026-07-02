CHP'li Seyit Akdağ ve oğlu hakkında uyuşturucu ve silah soruşturması

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Zülfikar Akdağ hakkında uyuşturucu ve silah suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada adli kontrol kararı verildi.

Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Seyit Akdağ ve Zülfikar Akdağ hakkında "2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ile "Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlarından işlem başlatıldı.