AB'nin e-ticaret vergisinde Türkiye'ye muafiyet formülü: Gümrük Birliği hakları korundu
AB’nin 150 avro altındaki e-ticaret gönderileri için uygulamaya aldığı 3 avroluk geçici gümrük vergisi, paket içindeki ürünlerin gümrük tarife sınıflandırmasına göre hesaplanacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'den A.TR Dolaşım Belgesi ile AB'ye gönderilen ürünlerin kolaylaştırılmış usulle tercihli rejimden yararlanmaya devam edeceğini açıkladı. Böylece Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamındaki hakların sınır ötesi e-ticarette korunacağı belirtildi.
Avrupa Birliği'nin, üçüncü ülkelerden gelen 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırarak paket başına 3 avro gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe almasının ardından gözler Türkiye'den yapılacak gönderilere çevrildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamındaki kazanımlarının korunması için yürütülen girişimlerin sonuç verdiğini açıkladı.
TÜRKİYE'NİN GÜMRÜK BİRLİĞİ HAKLARI KORUNDU
Bolat, Avrupa Komisyonu'nun, Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan ve A.TR Dolaşım Belgesi ile AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ürünlerin, H1 gümrük beyannamesi kapsamında kolaylaştırılmış usulle tercihli rejimden yararlanmayı sürdüreceğini bildirdiğini belirtti.
Böylece Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin temel ilkelerinin sınır ötesi e-ticarette de korunması yönünde önemli bir adım atıldığını ifade eden Bolat, "Ticaret Bakanlığı, AB tarafından söz konusu düzenleme hazırlıklarının başlatıldığı ilk günden itibaren, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin hukuki kazanımlarının korunması amacıyla, AB Komisyonu nezdinde yoğun diplomatik ve teknik girişimlerde bulunmuştur." ifadelerini kullandı.
150 AVRO ALTI GÖNDERİLER İÇİN TEKNİK HAZIRLIK
Bolat, düşük değerli e-ticaret gönderilerinde tercihli rejimin kesintisiz devam etmesi amacıyla teknik altyapı çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti. Bu kapsamda, 150 avronun altındaki gönderiler için hızlı kargo operatörlerinin kolaylaştırılmış A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyebilmesine imkan tanıyacak sistemin oluşturulduğunu, uygulamanın kısa süre içinde tamamlanacağını ifade etti.
AB İLE TEMASLAR SÜRECEK
Türkiye'nin e-ihracatçılarının ilave yüklerle karşılaşmaması için Avrupa Birliği ile temasların devam edeceğini belirten Bolat, kurulan kolaylaştırılmış sistemin AB genelinde pratik ve yeknesak şekilde uygulanması için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.
İŞLEM ÜCRETİ MUAFİYETİ İÇİN GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR
Bakan Bolat, ilerleyen dönemde AB'nin hayata geçirmeyi planladığı işlem ücreti uygulamasından Türkiye'nin muaf tutulması için de temasların sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamındaki entegrasyonu ile ürün güvenliği ve gümrük mevzuatındaki yüksek uyumunun bu talebi haklı kıldığını vurgulayan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın ve e-ihracatçılarımızın AB pazarındaki rekabet gücünü koruyacak, Gümrük Birliği'nin sağladığı kazanımları güçlendirecek ve sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlayacak tüm girişimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
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