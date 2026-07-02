AFAD duyurdu: Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, deprem öğle saatlerinde kaydedildi ve çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

5.3 büyüklüğündeki deprem, orta şiddette bir sarsıntı olarak değerlendiriliyor. (Görsel: AA)

DEPREM SAAT 14.06'DA MEYDANA GELDİ

AFAD verilerine göre sarsıntı saat 14.06'da gerçekleşti. Yapılan ilk incelemelerde depremin büyüklüğü 5.3 olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 19.87 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Uzmanlar, depremin orta büyüklükte bir sarsıntı olmasına rağmen hissedilme alanının geniş olmasının derinliği ve konumu ile ilişkili olduğunu belirtiyor.

Yaklaşık 20 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. (Görsel: AFAD)

MERKEZ ÜSSÜ DATÇA'YA 137 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 137 kilometre mesafede, Akdeniz açıklarında bulunduğu açıklandı. Deniz tabanında meydana gelen sarsıntı nedeniyle kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlar depremi belirgin şekilde hissetti.

Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem, yalnızca kıyı bölgeleriyle sınırlı kalmadı. Muğla başta olmak üzere çevredeki birçok ilde vatandaşlar sarsıntıyı hissettiklerini ifade etti. Deprem sırasında bazı vatandaşların tedbir amacıyla ev ve iş yerlerinden dışarı çıktığı öğrenildi.

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda, deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir bilginin bulunmadığı belirtildi. Ekiplerin bölgede gelişmeleri yakından takip ettiği ve olası ihbarlar için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel