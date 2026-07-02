İçişleri'nden Halfeti'deki köpek saldırısına inceleme: Müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir çocuğun yaralandığı köpek saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medyada paylaşımı (Haberde yer alan görsel sosyal medyadan alınmıştır.)

HALFETİ'DEKİ KÖPEK SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 30 Haziran 2026 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Yukarıgöklü Mahallesi'nde meydana gelen ve Muhammed Ali Aral isimli çocuğun yaralandığı köpek saldırısı olayının Bakanlık tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: