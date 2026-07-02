İçişleri'nden Halfeti'deki köpek saldırısına inceleme: Müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Muhammed Ali Aral'a ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, tedavisi tamamlanan çocuğun taburcu edildiğini bildirirken, olayın yakından takip edildiğini açıkladı. Ayrıca sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuatın yerelde uygulanmasının denetlenmesi, uygulamadaki aksaklıklar ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir çocuğun yaralandığı köpek saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık, olayın yakından takip edildiğini bildirirken, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevzuatın uygulanmasının denetlenmesi ve ihmal iddialarının incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.
Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi sınırlarında bulunan kırsal Yukarı Göklü Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin saldırdığı Muhammed Ali Aral, yakınlarının müdahalesiyle kurtarmıştı.
HALFETİ'DEKİ KÖPEK SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 30 Haziran 2026 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Yukarıgöklü Mahallesi'nde meydana gelen ve Muhammed Ali Aral isimli çocuğun yaralandığı köpek saldırısı olayının Bakanlık tarafından yakından takip edildiği belirtildi.
TEDAVİSİ TAMAMLANDI
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Yaralanan evladımız, Halfeti Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edilmiş, tedavisinin tamamlanmasını müteakip taburcu edilmiştir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığını da duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu olaya ilişkin olarak; sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."