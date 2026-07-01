İstanbul Valiliği'nden orman yangınlarına karşı yeni yasak | Havai fişek ve meşale kullanımına kısıtlama getirildi
İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesine yönelik yeni tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda kent genelinde havai fişek, işaret fişeği ve meşale gibi patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımı 16 Temmuz-28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı. Kararın, orman yangını riskini en aza indirmek amacıyla alındığı bildirildi.
İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesine yönelik yeni bir karar aldı. Valilik, kent genelinde havai fişek, işaret fişeği ve meşale gibi patlayıcı maddelerin satış ve kullanımını belirli bir süreyle yasakladı.
İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için 2026/1 sayılı Valilik Kararı ile ormanlık alanlara girişler 08 Haziran 2026-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştı. Ancak yaz mevsiminin etkisini göstermesi ile artan orman yangını vakalarının önüne geçebilmek amacıyla alınan tüm tedbirlere ilave ek tedbirler alınması gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 16 Temmuz 2026-28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır.
YASAK 16 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
Valiliğin kararı doğrultusunda havai fişek, işaret fişeği ve meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ile kullanımı 16 Temmuz 2026'da başlayacak, yasak 28 Ekim 2026'ya kadar devam edecek.