Taksim metrosu neden kapalı? Seferlerde geçici düzenleme

İstasyonların yeniden açılacağı tarih konusunda henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Şişhane İstasyonu'nun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş ve çıkışları geçici olarak kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar kapsamında M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim İstasyonu 28 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren ikinci bir açıklamaya kadar kapatıldı.

Karardan yalnızca metro kullanıcıları değil, Taksim-Kabataş arasında ulaşım sağlayan vatandaşlar da etkilendi. F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın da seferleri durdurulurken, M2 hattındaki trenler Taksim durağında yolcu indirip bindirmeden yoluna devam ediyor.

TAKSİM METRO İSTASYONU KAPALI MI?

İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşların yakından takip ettiği M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim İstasyonu'nun güncel durumu belli oldu. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar kapsamında istasyon, 28 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren ikinci bir açıklamaya kadar hizmete kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim İstasyonu 28 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren ikinci bir açıklamaya kadar kapatıldı.

TAKSİM METROSU NEDEN KAPATILDI?

Valilik tarafından uygulamaya alınan tedbirler kapsamında Taksim bölgesindeki bazı ulaşım noktalarında geçici kısıtlamalar getirildi. Bu nedenle M2 hattındaki Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı yolcu kullanımına kapatıldı.

ŞİŞHANE İSTASYONU'NDA DA KISITLAMA VAR

Alınan karar yalnızca Taksim ile sınırlı kalmadı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Şişhane İstasyonu'nun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş ve çıkışları da geçici olarak kapatıldı.

M2 hattındaki Şişhane İstasyonu'nun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş ve çıkışları geçici olarak kapatıldı.

TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Taksim İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak. İstasyonların yeniden yolcu kullanımına açılacağı tarih konusunda henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normal şekilde sürdürülüyor. Ancak trenler Taksim İstasyonu'nda duruş yapmadan seferine devam ediyor. Bu nedenle yolcuların alternatif durak ve ulaşım güzergahlarını tercih etmeleri gerekiyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel