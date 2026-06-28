TAKVİM günler önce yazmıştı! Kılıçdaroğlu'ndan beklenen hamle geldi: Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak | CHP'de kopuş başlıyor





ÖZEL SON GRUBUNU YAPTI



Özel, son grup toplantısını 23 Haziran'da Meclis çatısı altında yaptı. Burada bir kez daha "olağanüstü kurultay" isteyip "Ya yol bulacağız ya yol açacağız" sözleriyle yeni partiye geçişin sinyallerini verdi.



Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi, olağan kurultay için Eylül ayını işaret etti. Böylelikle Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay için topladığı imzaların işleme alınmayacağı görülmüş oldu.