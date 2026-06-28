TAKVİM günler önce yazmıştı! Kılıçdaroğlu'ndan beklenen hamle geldi: Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak | CHP'de kopuş başlıyor
CHP Genel Merkezi, Özgür Özel'in "Grup Başkanlığı" sıfatının düşürülmesi için harekte geçti. Bu kapsam TBMM Başkanlığı'na başvuru yapıldı. Özel'in yerine de CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak getirildi. Özel 23 Haziran'da son grup toplantısını yaptı. Olağanüstü kurultay için toplanan imzalar ise CHP Genel Merkezi'nin "olağan kurultay" takvimini açıklamasıyla boşa çıktı. Bu noktadan sonra Özel ve ekibinin sulh hukuk mahkemesine başvurup CHP'ye "Çağrı Heyeti" istemesi bekleniyor. 20 Temmuz'a kadar tüm hukuki yolları tüketilmesi, ardından da yeni partiye geçilmesi planlanıyor.
Hızlı Özet Göster
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'paralel genel merkez' görüntüsüne son vermek için harekete geçti.
- Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i 'Grup Başkanlığı' görevinden alarak yerine CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ı atadı.
- CHP Genel Merkezi, Meclis Başkanlığı'nın vereceği yanıtı bekliyor.
- Özgür Özel, son grup toplantısını 23 Haziran'da yaptı ve olağanüstü kurultay isteğini yineledi.
- Özel ve ekibinin sulh hukuk mahkemesine başvurup CHP'ye 'Çağrı Heyeti' istemesi bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "paralel genel merkez" görüntüsüne son vermek için harekete geçti.
Takvim.com.tr, 15 Haziran'da Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i "Grup Başkanlığı" görevinden alacağını yerine de CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ı getireceğini yazmıştı. Beklenen oldu.
ÖZEL'İN YERİNE FAİK ÖZTRAK
Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, Özel'in "Grup Başkanlığı" sıfatının düşürülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Özel'in yerine Öztrak'ın atandığı öğrenildi.
CHP Genel Merkezi, Meclis Başkanlığı'nın vereceği yanıtı bekliyor.
CHP'DE "SALI" SALLANIR
Bilindiği üzere mutlak butlan sonrası CHP'de "salı" krizleri yaşanıyordu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Talimatım dışında toplantı yapılmayacak" derken; Özgür Özel Meclis'te grubu topluyordu.
Tarafların Meclis önünde karşı karşıya gelmesi sonrası Kılıçdaroğlu "hesap sormazsam namerdim" mesajı verdi. Daha sonra ihraç ve disiplin süreçleri başladı.
ÖZEL SON GRUBUNU YAPTI
Özel, son grup toplantısını 23 Haziran'da Meclis çatısı altında yaptı. Burada bir kez daha "olağanüstü kurultay" isteyip "Ya yol bulacağız ya yol açacağız" sözleriyle yeni partiye geçişin sinyallerini verdi.
Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi, olağan kurultay için Eylül ayını işaret etti. Böylelikle Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay için topladığı imzaların işleme alınmayacağı görülmüş oldu.
ÖNCE KAYYUM İSTEYECEK SONRA "PARÇALANMA" DİYECEK
Bu noktadan sonra Özel ve ekibinin sulh hukuk mahkemesine başvurup CHP'ye "Çağrı Heyeti" istemesi bekleniyor.
20 Temmuz'a kadar tüm hukuki yolları tüketmeyi planlayan Özel'in 20 Temmuz'dan sonra yeni partiye geçiş sürecini başlataması bekleniyor.
MUTLAK BUTLAN SONRASI İLK
Öte yandan mutlak butlan sonrası taraflar arasında bir ilk yaşandı.
25 Haziran'da CHP eski vekili Orhan Sür'ün Meclis'teki cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le tokalaştı.