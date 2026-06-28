Spotify’dan müzik şirketlerine LGBT dayatması: Talia'nın e-postasından eşcinsellik propagandası çıktı

ALGORİTMA SKANDALI Milyonlarca sanatçının geleceğini etkileyen algoritmaları ve keşfet sistemini yöneten platformun belirli bir ideolojiyi özel olarak desteklemesi müzik sektöründe tepki çekti. Sanatçıların sahte tıklanmalarla mücadele ettiği bir dönemde karşılarına çıkan bu engellemeyi eleştiren Uç, müzik dünyasında aleni şekilde ayrımcılık yapıldığını vurguladı. LGBT'ye destek olurken sanatçılara köstek olmayı seçen Spotify'ın bu hamlesini bütün dünyaya haykırarak yaptığının altı çizildi. Gazeteci Hakan Uç’un köşesine taşıdığı olay algoritma adaleti tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

AHLAKSIZ İÇERİKLERİN HEPSİ YASAKLANMALI Uzun süredir tartışmaların odağında yer alan platforma karşı ciddi yaptırımlar gelmesi gerektiğini savunan Uç, milyonlarca gencin LGBT propagandası ile etki altına alınmaya çalışıldığını aktardı. Bütün sanat dünyasını bu çirkin dayatmaya karşı güçlü duruş sergilemeye davet eden Uç, "Açık açık LGBT propagandası yapan bu platformun ekmeğine kimse yağ sürmesin. Yıllardır çocuklarımızı, gençlerimizi bu çirkin söylemlere karşı korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Şiddet ile yasaklı madde kullanımını özendiren içeriklere yer veren platformun aleni LGBT propagandası yapması sanat dünyasında büyük tepki topladı.