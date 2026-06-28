Spotify’dan müzik şirketlerine LGBT dayatması: Talia'nın e-postasından eşcinsellik propagandası çıktı
Dijital müzik platformu Spotify’ın “Baş Editör Talia” adıyla müzik şirketlerine gönderdiği e-postada LGBT içeriklerini küresel kutlamaya dönüştürmek için destek istediği ortaya çıktı. Şiddet ile yasaklı madde kullanımını özendiren içeriklere yer vermekle eleştirilen Spotify’ın LGBT propagandası yaparak gençleri hedef alması tepki topladı. Konuyu gündeme getiren Sabah yazarı Hakan Uç çocukları ve gençleri bu çirkin söylemlere karşı korumak adına sanat dünyasını güçlü duruş sergilemeye davet etti. Her sanatçının şarkılarına eşit şekilde yer verilmesi gerektiği belirten Uç, ahlaksız içeriklerin denetlenerek sağlıklı müzik ortamının oluşturulması gerektiğini dile getirildi.
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- Spotify'ın baş editörü Talia, küresel müzik şirketlerine gönderdiği e-postada GLOW programı kapsamında LGBT içerikli projelere özel görünürlük ve destek talep etti.
- Sabah gazetesi yazarı Hakan Uç, Spotify'ın algoritma ve keşfet sistemiyle belirli bir ideolojiyi özel olarak desteklediğini ve müzik sektöründe ayrımcılık yaptığını iddia etti.
- Spotify'ın mesajında yıl boyunca LGBT içeriklerini savunduklarını ve bunu küresel bir kutlamaya dönüştürmeye çalıştıklarını belirttikleri ortaya çıktı.
- Hakan Uç, platforma karşı ciddi yaptırımlar gelmesi gerektiğini savunarak sanat dünyasını bu duruma karşı güçlü duruş sergilemeye çağırdı.
- Uç, çocukları ve gençleri etkileyecek ahlaksız içeriklerin yasaklanması ve her sanatçının eserlerine eşit şekilde yer verilmesi gerektiğini belirtti.
Dijital müzik dünyasının en büyük aktörlerinden Spotify'ın arka planında dönen algoritma oyunları ile ideolojik dayatmalar gün yüzüne çıktı. Şiddet ile yasaklı madde kullanımını özendiren içerikleri öne çıkarmakla eleştirilen platformun şimdi aleni şekilde LGBT propagandası başlattığı belirlendi.
Konunun detaylarını Sabah gazetesindeki köşesine taşıyan Hakan Uç, platformun baş editörü Talia'nın küresel çapta faaliyet gösteren önemli müzik şirketlerine gönderdiği skandal e-postayı paylaştı. GLOW programı kapsamında LGBT içerikli projelere özel görünürlük ile destek talep edildiği ortaya çıktı.
'KÜRESEL KUTLAMAYA DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Şirketlere gönderilen mesajda platformun tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini gözler önüne seren ifadeler yer aldı.
"Talia" adı altında açık bir çağrıda bulunan Spotify , "Yıl boyunca LGBT içeriklerini savunduk. Onları dinleyicilere tanıtmaya çalıştık. Şimdi bunu küresel bir kutlamaya dönüştürmeye çalışıyoruz. Hepinizden destek bekliyoruz." dedi.
ALGORİTMA SKANDALI
Milyonlarca sanatçının geleceğini etkileyen algoritmaları ve keşfet sistemini yöneten platformun belirli bir ideolojiyi özel olarak desteklemesi müzik sektöründe tepki çekti.
Sanatçıların sahte tıklanmalarla mücadele ettiği bir dönemde karşılarına çıkan bu engellemeyi eleştiren Uç, müzik dünyasında aleni şekilde ayrımcılık yapıldığını vurguladı.
LGBT'ye destek olurken sanatçılara köstek olmayı seçen Spotify'ın bu hamlesini bütün dünyaya haykırarak yaptığının altı çizildi.
AHLAKSIZ İÇERİKLERİN HEPSİ YASAKLANMALI
Uzun süredir tartışmaların odağında yer alan platforma karşı ciddi yaptırımlar gelmesi gerektiğini savunan Uç, milyonlarca gencin LGBT propagandası ile etki altına alınmaya çalışıldığını aktardı.
Bütün sanat dünyasını bu çirkin dayatmaya karşı güçlü duruş sergilemeye davet eden Uç, "Açık açık LGBT propagandası yapan bu platformun ekmeğine kimse yağ sürmesin. Yıllardır çocuklarımızı, gençlerimizi bu çirkin söylemlere karşı korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Gençlerin LGBT propagandasının parçası olan şarkıcıları ve şarkılarını görmemesi gerektiğine dikkat çeken Uç düzgün bir müzik platformu için her sanatçının eserlerine eşit şekilde yer verilmesi gerektiğini bildirdi.
Bütün paylaşımların denetlenmesi gerektiğini belirten Sabah yazarı Uç, "Çocuklarımızı etkileyecek ahlaksız içeriklerin hepsi yasaklanmalı. Ancak bu şekilde müzik dünyasında güzel ve sağlıklı bir ortam oluşturulabilir." sözlerini sarf etti.