CHP'de "mutlak butlan" sonrası ilk! Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yan yana: Ali Mahir Başarır'ın elini sıkmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, mutlak butlan sonrası ilk kez yana yana geldi.

Özel ve Kılıçdaroğlu'nun törende tokalaştığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun Ali Mahir Başarır'ın elini sıkmadığı, Başarır'ın da Kılıçdaroğlu'nu görüncü kafasını çevirdiği gözlemlendi.Geçtiğimiz günlerde Başarır Kılıçdaroğlu'na "Allah belasını versin" diye beddualar etmiş, Kılıçdaroğlu da Başarır'ı ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

Öte yandan Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na yakın durması dikkat çekti.İnce, geçtiğimiz günlerde de bir başka cenaze merasiminde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş, ikilinin bir süre ayak üstü sohbet ettiği görülmüştü.

Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel