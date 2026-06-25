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CHP'de "mutlak butlan" sonrası ilk! Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yan yana: Ali Mahir Başarır'ın elini sıkmadı

CHP'de "mutlak butlan" sonrası bir ilk yaşandı. CHP eski vekili Orhan Sür'ün Meclis'teki cenaze töreni, ayrışma yaşayan tarafları bir araya getirdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ilk kez yana yana geldi. İkili tokaşırken; Kılıçdaroğlu'nun kendisine beddua eden Ali Mahir Başarır'ın elini sıkmadığı görüldü. Muharrem İnce'nin ise ikinci kez Kılıçdaroğlu ile yakın kadraja girmesi dikkatleri üzerine topladı.

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CHP'de "mutlak butlan" sonrası ilk! Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yan yana: Ali Mahir Başarır'ın elini sıkmadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, mutlak butlan sonrası ilk kez yana yana geldi.
Video Oynatma İkonu Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yan yana geldi

İkili, hayatını kaybeden CHP eski vekili Orhan Sür'ün Meclis'teki cenaze törenine katıldı.

CHP'de "mutlak butlan" sonrası ilk! Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yan yana: Ali Mahir Başarır'ın elini sıkmadı-2


ÖZEL'LE TOKALAŞTI, BAŞARIR'IN ELİNİ SIKMADI

Özel ve Kılıçdaroğlu'nun törende tokalaştığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun Ali Mahir Başarır'ın elini sıkmadığı, Başarır'ın da Kılıçdaroğlu'nu görüncü kafasını çevirdiği gözlemlendi.

Geçtiğimiz günlerde Başarır Kılıçdaroğlu'na "Allah belasını versin" diye beddualar etmiş, Kılıçdaroğlu da Başarır'ı ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.
CHP'de "mutlak butlan" sonrası ilk! Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yan yana: Ali Mahir Başarır'ın elini sıkmadı-3


MUHARREM İNCE DETAYI

Öte yandan Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na yakın durması dikkat çekti.

İnce, geçtiğimiz günlerde de bir başka cenaze merasiminde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş, ikilinin bir süre ayak üstü sohbet ettiği görülmüştü.

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