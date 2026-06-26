COP31 öncesi İstanbul'a sıfır atık vizyonu! Hedef sürdürülebilir şehirler
Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul'da düzenlenen Anahtar Fikirler Zirvesi 2026'da sürdürülebilir şehirler, yeşil dönüşüm ve iklim politikalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Sıfır Atık Hareketi'nin 193 ülkeye ulaşan küresel bir marka haline geldiğini belirten Ağırbaş, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'in çevre ve şehircilik alanındaki çalışmaların dünyaya anlatılması için önemli bir fırsat olacağını vurguladı. İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Ağırbaş, yeşil dönüşümün çevre sorunlarıyla mücadelede kritik rol üstleneceğini söyledi.
Hızlı Özet Göster
- Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İstanbul'da düzenlenen Anahtar Fikirler Zirvesi 2026'da Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecinin iklim dönüşümü ve çevre politikalarının dünyaya anlatılması için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.
- Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, Rixos Tersane İstanbul'da gayrimenkul ve inşaat sektöründeki yenilikçi girişimleri sektör temsilcileri ve yatırımcılarla buluşturdu.
- Ağırbaş, 2017 yılında Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir marka haline geldiğini açıkladı.
- Sıfır Atık Vakfı Başkanı, İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının merkezi haline getirmek için teknoparklar, AR-GE merkezleri ve Sıfır Atık Enstitüsü ile çalışmalar yapılacağını duyurdu.
- Ağırbaş, yapı sektöründeki yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir uygulamaların dünyadaki çevre sorunlarıyla mücadelede büyük katkı sağlayacağını vurguladı.
Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul'da düzenlenen Anahtar Fikirler Zirvesi 2026'da sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve şehirlerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ağırbaş, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecinin iklim dönüşümü ve çevre politikalarının dünyaya anlatılması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, sürdürülebilir şehirlerin inşasında ortak akıl ve inovasyonun kritik rol oynadığını vurguladı.
ANAHTAR FİKİRLER ZİRVESİ'NDE BULUŞTULAR
Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, Emlak Konut GYO tarafından gayrimenkul ve inşaat sektöründeki gerçek ihtiyaç alanlarına yenilikçi çözümler geliştiren girişimleri sektör temsilcileri, yatırımcılar ve kurumlarla buluşturan Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, dün ve bugün Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirildi.
Zirvenin ikinci gününün açılış programına Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'ın yanı sıra Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut Strateji ve Kurumsal Gelişim Koordinatörü Hasan Tural, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile çok sayıda girişimci, yatırımcı, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcisi katıldı.
"ORTAK AKIL PLATFORMUNA DÖNÜŞTÜ"
Zirvede konuşan Ağırbaş, sürdürülebilir şehirlerin inşası ile inovasyon ve verimlilik odaklı dönüşümün önemine dikkati çekti.
Anahtar Fikirler Zirvesi'nin geçen yıl gerçekleştirilen ilk organizasyondan bu yana önemli bir gelişim gösterdiğini belirten Ağırbaş, şu açıklamalarda bulundu:
Farklı kurumların, farklı insanların ortak hedef doğrultusunda fikirlerini yarıştırdığı güçlü bir ambiyansa şahit olmuştuk. Bu yıl ikincisi düzenlenen zirvenin, Emlak Konut ve paydaşlarının katkılarıyla daha ileri taşınarak gerçek bir ortak akıl platformuna dönüştüğünü görüyoruz.
"SIFIR ATIK KÜRESEL BİR MARKA HALİNE GELDİ"
Sıfır Atık Hareketi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında başlatıldığını hatırlatan Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı olarak 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı Sıfır Atık Hareketi'ni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte dünya sahnesine taşıdık. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir marka haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.
COP31 VURGUSU
Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecine de değinen Ağırbaş, şu ifadelerde bulundu:
COP31 ile beraber Türkiye'nin iklim dönüşümü, çevre ve şehircilik alanında yaptığı çalışmaların dünyaya anlatılacağı ve daha ileri taşınacağı önemli bir süreç yaşayacağız. COP31 Başkanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un liderliğinde, insanı merkeze alan ve dünyanın gerçeklerinin konuşulduğu bir COP toplantısı inşa etmek için çalışıyoruz.
"İSTANBUL'U SIFIR ATIK ÇALIŞMALARININ MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUZ"
Ağırbaş, şehirlerin geleceğinin sürdürülebilirlik ekseninde şekilleneceğini belirterek, "İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının merkezi haline getirmek istiyoruz. Sıfır atık temelli teknoparklar, AR-GE merkezleri ve kurduğumuz Sıfır Atık Enstitüsü ile İstanbul'da sivil toplum, iş dünyası ve farklı kesimlerle birlikte önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Yaşanabilir, sürdürülebilir şehirler inşa edersek iklim kriziyle mücadeleyi daha güçlü hale getiririz. Yapı sektörü, çevresel etkilerin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu alandaki yeşil dönüşüm, emisyon azaltıcı projeler ve sürdürülebilir uygulamalar, dünyadaki çevre sorunlarıyla mücadelede büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.