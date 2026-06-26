COP31 öncesi İstanbul'a sıfır atık vizyonu! Hedef sürdürülebilir şehirler

Sıfır Atık Vakfı Başkanı, İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının merkezi haline getirmek için teknoparklar, AR-GE merkezleri ve Sıfır Atık Enstitüsü ile çalışmalar yapılacağını duyurdu.

Ağırbaş, 2017 yılında Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir marka haline geldiğini açıkladı.

Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, Rixos Tersane İstanbul'da gayrimenkul ve inşaat sektöründeki yenilikçi girişimleri sektör temsilcileri ve yatırımcılarla buluşturdu.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İstanbul'da düzenlenen Anahtar Fikirler Zirvesi 2026'da Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecinin iklim dönüşümü ve çevre politikalarının dünyaya anlatılması için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Ağırbaş, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecinin iklim dönüşümü ve çevre politikalarının dünyaya anlatılması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, sürdürülebilir şehirlerin inşasında ortak akıl ve inovasyonun kritik rol oynadığını vurguladı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul'da düzenlenen Anahtar Fikirler Zirvesi 2026'da sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve şehirlerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Samed Ağırbaş, İstanbul'da düzenlenen Anahtar Fikirler Zirvesi 2026'da sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve şehirlerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.(Haberde yer alan görseller AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

ANAHTAR FİKİRLER ZİRVESİ'NDE BULUŞTULAR

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, Emlak Konut GYO tarafından gayrimenkul ve inşaat sektöründeki gerçek ihtiyaç alanlarına yenilikçi çözümler geliştiren girişimleri sektör temsilcileri, yatırımcılar ve kurumlarla buluşturan Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, dün ve bugün Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirildi.

Zirvenin ikinci gününün açılış programına Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'ın yanı sıra Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut Strateji ve Kurumsal Gelişim Koordinatörü Hasan Tural, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile çok sayıda girişimci, yatırımcı, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcisi katıldı.