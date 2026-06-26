Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Dana kıymada kanatlı eti ve taşlık çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni listesinde dana kıyma, sucuk, köfte harcı ve kremada uygunsuzluk tespit edildi. Özsultan Et Dünyası dana kıymasında kanatlı eti ve taşlık, Harika Sucukları’nda sakatat/dil bulundu.
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- Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 9 yeni ürün ekledi.
- Denetimlerde kıyma, sucuk ve krema gibi et ve süt ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.
- Bazı firmaların dana kıyma etiketiyle sattığı ürünlerde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.
- Ürünlerde etiket bilgisi ile içerik arasında uyumsuzluk bulundu.
- Bakanlık, gıda güvenliği denetimlerinin ülke genelinde aralıksız sürdüğünü bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini güncelledi. Listeye eklenen 9 yeni ürün arasında Özsultan Et Dünyası, Harika Sucukları, Bicen ve Polat Uysal firmalarına ait ürünlerde uygunsuzluk tespit edildi. Bazı ürünlerde dana eti yerine kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı, bazı süt ürünlerinde ise bitkisel yağ bulunduğu belirlendi.
İŞTE MARKA MARKA LİSTE
TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNE 9 YENİ ÜRÜN EKLENDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetimlerini sürdürürken, kamuoyuna açıkladığı listeyi güncelledi. Yapılan son güncellemeyle birlikte listeye 9 yeni ürün daha eklendi. Denetimlerde özellikle et ve süt ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.
Bakanlığın yayımladığı güncel listede Özsultan Et Dünyası'na ait dana kıymada kanatlı eti ve taşlık, Harika Sucukları markalı dana sucukta dil, Bicen'in dana-kuzu köfte harcında baş eti, Polat Uysal'ın yüzde 100 piliç eti olarak beyan edilen köfte ürününde ise mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Denetimlerin ülke genelinde aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
KIYMA VE SUCUK ÜRÜNLERİNDE HİLE TESPİTİ
Güncellenen listede kıyma, sucuk ve krema gibi temel gıda ürünleri öne çıktı. Denetimlerde bazı ürünlerde etiket bilgisi ile içerik arasında uyumsuzluk bulunduğu belirlendi.
"DANA KIYMA" YERİNE KANATLI ETİ
Bakanlık incelemelerinde bazı ürünlerde "dana eti" ibaresine rağmen sakatat ve farklı tür et karışımları kullanıldığı ortaya çıktı.
İŞTE LİSTEDEKİ MARKALAR
Ankara'da üretilen "Harika Sucukları" markalı üründe sakatat (dil) tespit edilirken, İstanbul'da satılan dana kıymada ise sakatat (taşlık) ve kanatlı eti kullanımı belirlendi.
DENETİMLER DEVAM EDİYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelinde denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve uygunsuz ürünlerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.
İŞTE LİSTEDEKİ O MARKALAR VE ÜRÜNLERİ
|Kamuoyu Duyuru Tarihi
|Firma Adı
|Marka
|Ürün Adı
|Uygunsuzluk
|Parti/Seri No
|İlçe
|İl
|Ürün Grubu
|25.06.2026
|HEKİMZADE İLAÇ GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|HEKİMZADE
|HEKİMZADE AFROMEN ÇAKŞIROTU İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
|İlaç Etken Maddesi Tespiti
|0010 AKY
|REYHANLI
|HATAY
|Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler
|25.06.2026
|HEKİMZADE İLAÇ GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|HEKİMZADE
|HEKİMZADE AFROMEN ÇAKŞIROTU İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA 750MG*30KAPSÜL
|İlaç Etken Maddesi Tespiti
|004 F18
|REYHANLI
|HATAY
|Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler
|25.06.2026
|HEKİMZADE İLAÇ GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|HEKİMZADE
|AFROMEN BİTKİSEL-750MG-30KAPSÜL
|İlaç Etken Maddesi Tespiti
|007 F26 GOLD
|REYHANLI
|HATAY
|Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler
|25.06.2026
|HEKİMZADE İLAÇ GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|HEKİMZADE
|HEKİMZADE AFROMEN BİTKİSEL 750MG 30KAPSÜL
|İlaç Etken Maddesi Tespiti
|007 F26
|REYHANLI
|HATAY
|Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler
|Kamuoyu Duyuru Tarihi
|Firma Adı
|Marka
|Ürün Adı
|Uygunsuzluk
|Parti/Seri No
|İlçe / İl
|Ürün Grubu
|25.06.2026
|BİLALOĞLU SÜT VE ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|KÖY PARK
|TAM YAĞLI KREMA
|Bitkisel Yağ Tespiti
|23-02-26
|MERKEZ / BURDUR
|Süt ve Süt Ürünleri
|25.06.2026
|POLAT UYSAL
|-
|ÜRETİM ALANINDAN ALINAN %100 PİLİÇ ETİ OLDUĞU BEYAN EDİLEN KÖFTE ÜRÜNÜ
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
|STT:22.04.2026
|YENİMAHALLE / ANKARA
|Et ve Et Ürünleri
|25.06.2026
|MKABASAKAL İNŞAAT LOJİSTİK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|MKABASAKAL HARİKA SUCUKLARI
|DANA SUCUK
|Sakatat (Dil) Tespiti
|14.04.2026
|POLATLI / ANKARA
|Et ve Et Ürünleri
|25.06.2026
|ÖZSULTAN ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ÖZSULTAN ET DÜNYASI
|-
|DANA KIYMA
|Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
|13.04.2026
|BAĞCILAR / İSTANBUL
|Et ve Et Ürünleri
|25.06.2026
|BİCEN MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|-
|DANA-KUZU KÖFTE HARCI
|Sakatat (Baş Eti) Tespiti
|14.04.2026
|SİLİVRİ / İSTANBUL
|Et ve Et Ürünleri