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Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Dana kıymada kanatlı eti ve taşlık çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni listesinde dana kıyma, sucuk, köfte harcı ve kremada uygunsuzluk tespit edildi. Özsultan Et Dünyası dana kıymasında kanatlı eti ve taşlık, Harika Sucukları’nda sakatat/dil bulundu.

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Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Dana kıymada kanatlı eti ve taşlık çıktı
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  • Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 9 yeni ürün ekledi.
  • Denetimlerde kıyma, sucuk ve krema gibi et ve süt ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.
  • Bazı firmaların dana kıyma etiketiyle sattığı ürünlerde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.
  • Ürünlerde etiket bilgisi ile içerik arasında uyumsuzluk bulundu.
  • Bakanlık, gıda güvenliği denetimlerinin ülke genelinde aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini güncelledi. Listeye eklenen 9 yeni ürün arasında Özsultan Et Dünyası, Harika Sucukları, Bicen ve Polat Uysal firmalarına ait ürünlerde uygunsuzluk tespit edildi. Bazı ürünlerde dana eti yerine kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı, bazı süt ürünlerinde ise bitkisel yağ bulunduğu belirlendi.

İŞTE MARKA MARKA LİSTETarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 9 yeni ürün ekledi. (Fotoğraf Tarım ve Orman Bakanlığı)Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 9 yeni ürün ekledi. (Fotoğraf Tarım ve Orman Bakanlığı)

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNE 9 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetimlerini sürdürürken, kamuoyuna açıkladığı listeyi güncelledi. Yapılan son güncellemeyle birlikte listeye 9 yeni ürün daha eklendi. Denetimlerde özellikle et ve süt ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.

Bakanlığın yayımladığı güncel listede Özsultan Et Dünyası'na ait dana kıymada kanatlı eti ve taşlık, Harika Sucukları markalı dana sucukta dil, Bicen'in dana-kuzu köfte harcında baş eti, Polat Uysal'ın yüzde 100 piliç eti olarak beyan edilen köfte ürününde ise mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Denetimlerin ülke genelinde aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Denetimlerde kıyma, sucuk ve krema gibi et ve süt ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.( Fotoğraf:AA)Denetimlerde kıyma, sucuk ve krema gibi et ve süt ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.( Fotoğraf:AA)

KIYMA VE SUCUK ÜRÜNLERİNDE HİLE TESPİTİ

Güncellenen listede kıyma, sucuk ve krema gibi temel gıda ürünleri öne çıktı. Denetimlerde bazı ürünlerde etiket bilgisi ile içerik arasında uyumsuzluk bulunduğu belirlendi.

Bazı firmaların dana kıyma etiketiyle sattığı ürünlerde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.(Fotoğraf:AA)Bazı firmaların dana kıyma etiketiyle sattığı ürünlerde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.(Fotoğraf:AA)

"DANA KIYMA" YERİNE KANATLI ETİ

Bakanlık incelemelerinde bazı ürünlerde "dana eti" ibaresine rağmen sakatat ve farklı tür et karışımları kullanıldığı ortaya çıktı.

İŞTE LİSTEDEKİ MARKALARFotoğraf Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan servis edilmiştir.Fotoğraf Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan servis edilmiştir.

Ankara'da üretilen "Harika Sucukları" markalı üründe sakatat (dil) tespit edilirken, İstanbul'da satılan dana kıymada ise sakatat (taşlık) ve kanatlı eti kullanımı belirlendi.

Bakanlık, gıda güvenliği denetimlerinin ülke genelinde aralıksız sürdüğünü bildirdi. (Fotoğraf:AA)Bakanlık, gıda güvenliği denetimlerinin ülke genelinde aralıksız sürdüğünü bildirdi. (Fotoğraf:AA)

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelinde denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve uygunsuz ürünlerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

İŞTE LİSTEDEKİ O MARKALAR VE ÜRÜNLERİ

Kamuoyu Duyuru TarihiFirma AdıMarkaÜrün AdıUygunsuzlukParti/Seri NoİlçeİlÜrün Grubu
25.06.2026HEKİMZADE İLAÇ GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİHEKİMZADEHEKİMZADE AFROMEN ÇAKŞIROTU İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDAİlaç Etken Maddesi Tespiti0010 AKYREYHANLIHATAYTakviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler
25.06.2026HEKİMZADE İLAÇ GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİHEKİMZADEHEKİMZADE AFROMEN ÇAKŞIROTU İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA 750MG*30KAPSÜLİlaç Etken Maddesi Tespiti004 F18REYHANLIHATAYTakviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler
25.06.2026HEKİMZADE İLAÇ GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİHEKİMZADEAFROMEN BİTKİSEL-750MG-30KAPSÜLİlaç Etken Maddesi Tespiti007 F26 GOLDREYHANLIHATAYTakviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler
25.06.2026HEKİMZADE İLAÇ GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİHEKİMZADEHEKİMZADE AFROMEN BİTKİSEL 750MG 30KAPSÜLİlaç Etken Maddesi Tespiti007 F26REYHANLIHATAYTakviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Kamuoyu Duyuru TarihiFirma AdıMarkaÜrün AdıUygunsuzlukParti/Seri Noİlçe / İlÜrün Grubu
25.06.2026BİLALOĞLU SÜT VE ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKÖY PARKTAM YAĞLI KREMABitkisel Yağ Tespiti23-02-26MERKEZ / BURDURSüt ve Süt Ürünleri
25.06.2026POLAT UYSAL-ÜRETİM ALANINDAN ALINAN %100 PİLİÇ ETİ OLDUĞU BEYAN EDİLEN KÖFTE ÜRÜNÜMekanik Ayrılmış Kanatlı Eti TespitiSTT:22.04.2026YENİMAHALLE / ANKARAEt ve Et Ürünleri
25.06.2026MKABASAKAL İNŞAAT LOJİSTİK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MKABASAKAL HARİKA SUCUKLARIDANA SUCUKSakatat (Dil) Tespiti14.04.2026POLATLI / ANKARAEt ve Et Ürünleri
25.06.2026ÖZSULTAN ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ÖZSULTAN ET DÜNYASI-DANA KIYMAKanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti13.04.2026BAĞCILAR / İSTANBULEt ve Et Ürünleri
25.06.2026BİCEN MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-DANA-KUZU KÖFTE HARCISakatat (Baş Eti) Tespiti14.04.2026SİLİVRİ / İSTANBULEt ve Et Ürünleri
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