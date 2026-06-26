Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Dana kıymada kanatlı eti ve taşlık çıktı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 9 yeni ürün ekledi.

Denetimlerde kıyma, sucuk ve krema gibi et ve süt ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.

Bazı firmaların dana kıyma etiketiyle sattığı ürünlerde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Ürünlerde etiket bilgisi ile içerik arasında uyumsuzluk bulundu.

Bakanlık, gıda güvenliği denetimlerinin ülke genelinde aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini güncelledi. Listeye eklenen 9 yeni ürün arasında Özsultan Et Dünyası, Harika Sucukları, Bicen ve Polat Uysal firmalarına ait ürünlerde uygunsuzluk tespit edildi. Bazı ürünlerde dana eti yerine kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı, bazı süt ürünlerinde ise bitkisel yağ bulunduğu belirlendi.

İŞTE MARKA MARKA LİSTE Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 9 yeni ürün ekledi. (Fotoğraf Tarım ve Orman Bakanlığı) TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNE 9 YENİ ÜRÜN EKLENDİ Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetimlerini sürdürürken, kamuoyuna açıkladığı listeyi güncelledi. Yapılan son güncellemeyle birlikte listeye 9 yeni ürün daha eklendi. Denetimlerde özellikle et ve süt ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.



Bakanlığın yayımladığı güncel listede Özsultan Et Dünyası'na ait dana kıymada kanatlı eti ve taşlık, Harika Sucukları markalı dana sucukta dil, Bicen'in dana-kuzu köfte harcında baş eti, Polat Uysal'ın yüzde 100 piliç eti olarak beyan edilen köfte ürününde ise mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Denetimlerin ülke genelinde aralıksız sürdürüleceği bildirildi.