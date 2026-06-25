CHP'deki ayrışma Kılıçdaroğlu'na program iptal ettirdi: Bu vebalin parçası olmayacağız | Hacıbektaş'taki o kare unutulmuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul programını iptal etmek zorunda kaldı. Gelişmeyi CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin duyurdu.



Tekin paylaşımında, "Sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



"PROVOKASYON RİSKİ VARDI"



Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1387. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenecek olan Evrensel Aşura Matem Merasimi'ne iştirak edecekti.



Ancak CHP'deki mutlak butlan iklimiyle yaşanan ayrışma etkinliğe gölge düşürecek olası bir provokasyon riski doğurdu.

Kılıçdaroğlu, programın iptal edilmesi ve Aşura etkinliğine katılmama gerekçesi olarak, "İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek; en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız" açıklamasını yaptı.

GENEL MERKEZ NE DİYOR? Takvim.com.tr'nin temas kurduğu Genel Merkez'e yakın kaynaklar, "Kemal Bey sağduyulu davrandı ve konuyu siyasallaştırmamak adına İstanbul programını iptal etti" değerlendirmesinde bulundu.





"DAHA DOĞRU OLACAĞI KANAATİNE VARDIK"



Kılıçdaroğlu açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir inancı, hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek; en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız.

Bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler; siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir. Bu değerlere karşı gösterilmesi gereken özen, her türlü siyasi hesap ve beklentinin üzerindedir.

Bu anlayışla, programımızda yer almasına rağmen, içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır."