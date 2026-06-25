PKK'nın tasfiyesini hızlandıracak sürece gerildi! Sahada "Eş zamanlılık" modeli | Önce silahlar ve mağaralar sonra Kandil

PKK, 11 Temmuz'da sembolik olarak silahlarını yakmıştı

•⁠ ⁠11 Temmuz 2025'te silah yakma merasimi yapıldı.

•⁠ ⁠Terör örgütünün içerideki varlığının son derece minimal olması sebebiyle sembolik gözükse de örgütün Türkiye'den çekilme kararı da önemli bir adım oldu.

Başkan Erdoğan'ın ʺkardeşlik manifestosuʺ niteliğindeki konuşmasına müteakip Meclis'te Terörsüz Türkiye komisyonu kurulmuştu

•⁠ ⁠Başkan Erdoğan'ın 12 Temmuz 2025'te yaptığı tarihe geçen "Kardeşlik Manifestosu" konuşmasıyla Terörsüz Türkiye hedefi bir üst aşamaya geçti.

•⁠ ⁠Bu üst aşamada 5 Ağustos 2025'te TBMM'de "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" kuruldu.

• TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026'da raporunu bitirerek görevini tamamladı. Yüksek bir temsil bileşimiyle kurulan Komisyon, tarihsel bir sorumluluk üstlendi ve bunun gereğini de yerine getirdi.



• 18 Haziran 2026'daki MGK bildirisinde "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki 'güçlü irade' teyit edilmiştir!" denildi.

• 24 Haziran 2026'da Başkan Erdoğan "…Gelinen noktada, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra, fazla da uzatmadan, söz konusu düzenlemeyi, sorunların çözüm adresi olan Meclis'in takdirine sunacağız. …Tekrar bir 'Yenikapı Ruhu' aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken yer, Terörsüz Türkiye sürecidir!" dedi.

Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel