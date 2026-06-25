PKK'nın tasfiyesini hızlandıracak sürece gerildi! Sahada "Eş zamanlılık" modeli | Önce silahlar ve mağaralar sonra Kandil
Terörsüz Türkiye sürecinde örgütün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemeler geliyor. Başkan Erdoğan, yasal çerçeveyi yakın zamanda Meclis'e sunacaklarını söyledi. Komisyon raporundaki "Önce silah bırak, sonra çerçeve yasa çıksın" şeklindeki ön şarttan ziyade "Eş zamanlılık" modeline geçilmesi planlanıyor. MİT'e sahada büyük görev düşerken silah bırakanların muhatap olacakları yasal prosedürler ete kemiğe büründürülecek. Cezasızlık algısına mahal verilmeyecek. Takvim'in edindiği bilgiye göre; PKK'nın önümüzdeki haftalardan itibaren silah bırakmayı hızlandırması önce mağaraların sonra Kandil'in birkaç ay içerisinde tamamen boşaltılması bekleniyor.
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- Terörsüz Türkiye sürecinde somut adımlar atılması için kritik bir aşamaya geçildi.
- Başkan Erdoğan, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçevenin Meclis'e sunulacağını açıkladı.
- Eş zamanlılık modeliyle, silahsızlanma ve çerçeve yasa teklifinin birlikte ilerlemesi planlanıyor.
- Silah bırakan örgüt üyelerinin muhatap olacakları yasal prosedürler "cezasızlık" algısına mahal verilmeden ete kemiğe büründürülecek.
- PKK'nın önümüzdeki günlerden itibaren silah bırakmayı hızlandırması, birkaç ay içerisinde mağaralar ve Kandil'in boşaltılması bekleniyor.
Terörsüz Türkiye sürecinde "somut adımların atılacağı" en kritik viraja girildi.
Komisyon raporundaki düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve hukuki altyapının tesis edilmesi için yeni bir aşamaya geçiliyor. Bu aşamada terör örgütünün silahtan arındırılması, siyasi alanın kontrollü biçimde açılması, idari, hukuki, sosyo-ekonomik düzenlemelerin yapılması bekleniyor.
Bilindiği üzere 18 Şubat 2026'da kabul edilen Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda yasal veya idari düzenlemeye geçilmeden önce, terör örgütünün silah bıraktığının ve kendini feshettiğinin devlet tarafından somut, ölçülebilir ve doğrulanabilir biçimde tespit edilmesi vurgulanmış, bundan sonra düzenlemelerin hayata geçirileceği bildirilmişti.
KANDİL BARONLARI SURİYE VE İRAN'I BAHANE ETTİ
Ancak Kandil'deki terör baronları önce Suriye'de sonra İran'daki süreçleri bahane gösterip silah bırakma sürecini yavaşlattı. Türkiye'nin İsrail menşeili kanlı senaryoları durdurması, örgütün şemsiye arayışlarını boşa çıkardı. Bu süreçte DEM Parti'den milletin sinir uçlarına basan çatlak sesler de yükseldi.
DEVLETİN İRADESİ NET: ÖRGÜT TASFİYE EDİLECEK
Fakat, devletin ve Cumhur'un iradesi netti... MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Artık sonuca ulaşacak hamlelerin yapılması şart" çağrısı süreci ivmelendirdi.
DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı'dan elebaşı Abdullah Öcalan'la 14. kez görüştü.
18 Haziran'da Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bildirisinde "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki 'güçlü irade' teyit edilmiştir!" denildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "YASAL ÇERÇEVE" AÇIKLAMASI: DAHA FAZLA UZATMADAN MECLİS'E SUNACAĞIZ
Son olarak Başkan Erdoğan, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
Partisinin 24 Haziran tarihli grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Gerekli istişareleri yaptıktan sonra, fazla da uzatmadan, söz konusu düzenlemeyi, sorunların çözüm adresi olan Meclis'in takdirine sunacağız. …Tekrar bir 'Yenikapı Ruhu' aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken yer, Terörsüz Türkiye sürecidir!" ifadelerini kullandı.
Seri adımların atılmasının beklendiği bu süreçte milli hassasiyetle göz ardı edilmeyecek.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE "EŞ ZAMANLILIK" MODELİNE GEÇİLİYOR
Komisyon raporundaki "Önce silah bırak, sonra çerçeve yasa çıksın" şeklindeki ön şartın biraz esnetilmesi, "Eş zamanlılık" modelini geçilmesi planlanıyor.
SABAH yazarı Okan Müderrisoğlu'nun bugünkü köşe yazısında yer alan detaylara göre;
Terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakması halinde muhatap olacakları yasal ve yönetsel prosedürler ete kemiğe büründürülecek. Çerçeve yasa teklifi TBMM'ye sunulacak ve Meclis tatile girmeden çıkarılmasına gayret edilecek.
MİT'E SAHADA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
Silahsızlanmanın mutlak zarureti gereği MİT'in sahadan bildirimi ve bu durumun MGK tarafından tespit ve teyit koşulları kod yasaya yazılacak.
CEZASIZLIK ALGISINA MAHAL YOK | SUÇA BULAŞMAYANLARI AYRI, LİDER KADRO AYRI...
Cezasızlık algısı yaratılmadan, örgüt üyesi olup suça bulaşmamışlar ile örgütün lider kadrosunun durumu ayrı ayrı ele alınacak.
Örgüt mensuplarına silah bırakmayı takiben girecekleri meşru çıkış yolları ile günlük hayata veya siyaset iştirak seçenekleri açık şans olarak sunulacak. Şansın kullanımı ise silahsızlanmaya bağlı kalacak!
ÖNCE SİLAHLAR VE MAĞARALAR SONRA KANDİL
Terör örgütünün önümüzdeki haftalardan itibaren silah bırakma sürecini hızlandırması bekleniyor.
Bu bağlamda, Kandil'in ve mağaraların birkaç ay içerisinde tamamen boşaltılması gerekiyor.
TAKVİM, SÜRECİN TAKVİMİNİ ÇIKARDI
Takvim.com.tr, Terörsüz Türkiye sürecinde örgütü tasfiye noktasına getiren basamak taşlarını kronolojik olarak derledi.
• 30 Ağustos 2024'te Başkan Erdoğan "iç cepheyi güçlendirme" çağrısı yaptı.
• 22 Ekim 2024'te MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'ya çağrı yaptı.
• 27 Şubat 2025'te Öcalan'ın PKK'ya fesih çağrısı yayımlandı.
• 12 Mayıs 2025'te terör örgütünün fesih kararı ilan edildi.
• 11 Temmuz 2025'te silah yakma merasimi yapıldı.
• Terör örgütünün içerideki varlığının son derece minimal olması sebebiyle sembolik gözükse de örgütün Türkiye'den çekilme kararı da önemli bir adım oldu.
• Başkan Erdoğan'ın 12 Temmuz 2025'te yaptığı tarihe geçen "Kardeşlik Manifestosu" konuşmasıyla Terörsüz Türkiye hedefi bir üst aşamaya geçti.
• Bu üst aşamada 5 Ağustos 2025'te TBMM'de "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" kuruldu.
• TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026'da raporunu bitirerek görevini tamamladı. Yüksek bir temsil bileşimiyle kurulan Komisyon, tarihsel bir sorumluluk üstlendi ve bunun gereğini de yerine getirdi.
• 18 Haziran 2026'daki MGK bildirisinde "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki 'güçlü irade' teyit edilmiştir!" denildi.
• 24 Haziran 2026'da Başkan Erdoğan "…Gelinen noktada, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra, fazla da uzatmadan, söz konusu düzenlemeyi, sorunların çözüm adresi olan Meclis'in takdirine sunacağız. …Tekrar bir 'Yenikapı Ruhu' aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken yer, Terörsüz Türkiye sürecidir!" dedi.