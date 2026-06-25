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Helal belgeli ithalatta yeni kural! Denetim TAREKS üzerinden yapılacak

Ticaret Bakanlığı, helal uygunluk belgeli ürünlerin ithalatına yönelik yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, helal uygunluk işaretleri ve belgelerinin haksız ve aldatıcı ticari uygulamalara konu edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanırken, bu kapsamda ürün ithal edecek firmaların Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde (TAREKS) tanımlanması zorunlu hale getirildi. Düzenleme, Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarındaki ürünleri kapsıyor.

Giriş Tarihi:
Helal belgeli ithalatta yeni kural! Denetim TAREKS üzerinden yapılacak
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  • Ticaret Bakanlığı, helal belgeli ürünlerin ithalatında firmaların TAREKS'te tanımlanmasını zorunlu kılan tebliği Resmi Gazete'de yayımladı.
  • Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ile ithal edilecek ürünleri kapsıyor.
  • Helal uygunluk denetimlerine ilişkin başvuru ve işlemler TAREKS üzerinden gerçekleştirilecek.
  • İlgili mevzuata aykırı bulunan ürünlerin helal beyanıyla ithalatına izin verilmeyecek.
  • Tebliğ 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Bazı ürünler için düzenlenen helal uygunluk belgelerinin haksız ticari uygulama teşkil etmesini engellemek amacıyla firmaların Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde (TAREKS) tanımlanması gerekecek.

HELAL BELGELİ ÜRÜNLERE YENİ KURAL
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre tebliğ, ithalat yoluyla iç piyasaya arz edilecek ürünlerdeki helal uygunluk işaretlerinin ve belgelerinin haksız ticari uygulama teşkil etmesini engellemek, ilgili düzenlemelere uygunluğunu sağlamak ve aldatıcı ticari uygulamalara karşı koruma amaçlıyor.

Ticaret Bakanlığı, helal belgeli ürünlerin ithalatında firmaların TAREKS'te tanımlanmasını zorunlu kılan tebliği Resmi Gazete'de yayımladı.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv ve AA'ya aittir.)Ticaret Bakanlığı, helal belgeli ürünlerin ithalatında firmaların TAREKS'te tanımlanmasını zorunlu kılan tebliği Resmi Gazete'de yayımladı.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv ve AA'ya aittir.)

HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?
Söz konusu tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi'ne tabi tutularak ithal edilecek ve Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu ilgili ürünleri kapsıyor.

Bu ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması gerekecek.

DENETİM BAŞVURULARI TAREKS ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Helal uygunluk denetimlerine ilişkin başvuru, denetim ve bildirimlere ilişkin işlemler TAREKS üzerinden yapılacak.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ithalatında denetim birimlerine yapılacak başvurular, firma adına yetkilendirilen kullanıcılar tarafından Bakanlık internet sayfasındaki TAREKS üzerinden gerçekleştirilecek. Bu ürünlerin taşıdığı herhangi bir helal ibaresine ilişkin belgelerin de TAREKS'e yüklenmesi zorunlu olacak.

Helal belgeli ithalatta yeni kural! Denetim TAREKS üzerinden yapılacak-3

Yapılan ithalat denetimi sonucunda, ürünün ilgili mevzuata aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda ürünün helal beyanıyla ithalatına izin verilmeyecek.

3 AY SONRA YÜRÜRLÜKTE

İthali uygun görülmeyen ürün veya ambalajındaki helal uygunluğa yönelik ibarenin denetim birimince uygun görülen bir yöntemle çıkarılması halinde ürünün ithalatına müsaade edilebilecek.

Tebliğ 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

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