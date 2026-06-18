Başkan Erdoğan Külliye'de Kurtulmuş'u kabul etti | Terörsüz Türkiye'de hassas viraj

Yapılacak düzenlemeler, cezasızlık algısı oluşturmayacak ve suça karışan herkes cezasını çekecek.

Önümüzdeki aylarda PKK terör örgütünün Kandil'deki unsurlarının boşaltması ve silah bırakması bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Heyeti'yle görüşerek sürecin başarıyla tamamlanması için adımları değerlendirdi.

Meclis, terörün tamamen bitirilmesi için yasal düzenlemelere hız verdi ve çalışma takvimini değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Ankara, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılacak somut adımların arifesinde kritik diplomasi trafiğine sahne oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce DEM Parti heyetiyle bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kritik zirveye ilişkin TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadeleri kullanıldı.