Başkan Erdoğan Külliye'de Kurtulmuş'u kabul etti | Terörsüz Türkiye'de hassas viraj
Terörsüz Türkiye hedefiyle başlatılan süreçte hukuki, fiili adımlar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Külliye'de kabul ederek sürecin yasama ayağını değerlendirdi. Meclis'in 1 Temmuz 2026 tarihinde tatile girmeyerek mesaiye devam etmesi kararlaştırıldı. Hazırlanan raporlar doğrultusunda terör örgütünün silah bırakması, Kandil'in boşaltılması hedeflenirken, devletin güvenlik birimleri sahada teyit mekanizması kuracak. Çıkarılacak geçici kanunlar cezasızlık algısı yaratmayacak, suça karışanlar cezalandırılacak. Meclis, Başkan Erdoğan'a kanuni süreleri uzatma yetkisi verebilecek.
Hızlı Özet Göster
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
- Meclis, terörün tamamen bitirilmesi için yasal düzenlemelere hız verdi ve çalışma takvimini değiştirdi.
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Heyeti'yle görüşerek sürecin başarıyla tamamlanması için adımları değerlendirdi.
- Önümüzdeki aylarda PKK terör örgütünün Kandil'deki unsurlarının boşaltması ve silah bırakması bekleniyor.
- Yapılacak düzenlemeler, cezasızlık algısı oluşturmayacak ve suça karışan herkes cezasını çekecek.
Ankara, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılacak somut adımların arifesinde kritik diplomasi trafiğine sahne oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce DEM Parti heyetiyle bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kritik zirveye ilişkin TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadeleri kullanıldı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAİSİ
Terörün tamamen bitirilmesini hedefleyen düzenlemeler için son viraja girildi. Komisyon raporundaki kararların hayata geçirilmesi, hukuki altyapının tesis edilmesi amacıyla Meclis çatısı altındaki çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
Düzenlemelerin yasama yılı bitmeden tamamlanması planlanırken, Meclis'in çalışma takvimine yeni bir ayar getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Anayasa'nın 93'üncü, TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddeleri uyarınca 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken Meclis, çalışmalarına devam edecek.
Genel Kurulun 16 Haziran tarihindeki 102'nci Birleşimi'nde verilen bu karar, sürecin ciddiyetini ortaya koydu.
DEM'LE TEMAS
Külliye'deki zirve öncesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti. Görüşmede sürecin başarıyla tamamlanabilmesi adına siyaset kurumunun atması gereken adımlar masaya yatırıldı.
KANDİL'E TASFİYE
Meclis'te yasal altyapı çalışmaları sürerken sahada teyit, tespit mekanizması işletilecek. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde terör örgütünün mağaraları, Kandil'i boşaltması bekleniyor.
Komisyon raporuna göre, münfesih PKK terör örgütünün bütün unsurlarıyla silah bıraktığının, kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit edilmesi gerekiyor.
Raporda, toplumla bütünleşmeyi güçlendirecek geçiş süreci hukuku açısından amaca özgülenmiş, müstakil, geçici mahiyette kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Müstakil kanunun yanı sıra ceza, infaz hukuku düzenlemelerine yollama yapılarak, örgüt mensuplarıyla ilgili adli işlem gerekliliğine işaret edildi.
CEZASIZLIK ALGISINA YER YOK
Yapılacak düzenlemeler toplumda cezasızlık veya af algısı oluşturmayacak. Suça bulaşan, eli silah tutan herkes cezasını çekecek. Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin son aşamasında örgüt unsurlarının silah bırakma, tasfiye sürecini hızlandırması şart koşuluyor.
TBMM, müstakil, geçici kanunu tasfiye, kesin silah bırakma gibi şartlara bağlı olarak çıkarma yetkisini elinde bulunduruyor. Kanunun geçiciliği bakımından Meclis, Başkan Erdoğan'a kanunda düzenlenmiş süreyi uygun gördüğü sayıda, makul sürelerde uzatma yetkisi verebilecek. TBMM, bünyesinde kurulan Komisyonun raporunda yer alan geçiş süreci çerçevesine uygun her türlü esnek düzenlemeyi hayata geçirecek.
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