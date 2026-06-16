Terörsüz Türkiye'de en kritik safha! Top Meclis'te gözler düzenlemelerde | Mekanizma kuruluyor Kandil boşaltılacak

İç cepheyi güçlendirme, kardeşlik iklimini pekiştirmek amacıyla devlet projesi olarak yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya geçildi. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda belirtilen düzenlemelerin hayata geçirilmesi için sahadaki son durum raporları beklenirken; TBMM 'nin 15 Temmuz'da başlayacak tatili öncesinde, "terörün tamamen bitirilmesini" hedefleyen hukuki altyapının hızla tamamlanması planlanıyor.





YAKINDA YENİ DÜZENLEMELER OLACAK



AK Parti kurmayları 13 Haziran'da "Terörsüz Türkiye süreci 1,5 yıldır yavaş ama emin adımlarla ilerlemektedir. Yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemdedir" diyerek somut adımların atılacağının sinyalini verdi. Nitekim Başkan Erdoğan da "Terörsüz Türkiye süreci, bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin statü önerisi, DEM Parti'nin 14. kez İmralı'ya yaptığı ziyaret ve Beştepe'deki "Sırrı Sakık" kabulüne müteakip TBMM'de dikkat çeken bir temas kuruldu.



KOMİSYON RAPORUNDAKİ DÜZENLEMELER ELE ALINDI



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Heyeti üyelerinden Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı kabul etti. Görüşmede "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda belirtilen düzenlemeler" ele alındı.