Terörsüz Türkiye'de en kritik safha! Top Meclis'te gözler düzenlemelerde | Mekanizma kuruluyor Kandil boşaltılacak
Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik eşiğe gelindi. TBMM tatile girmeden "terörün tamamen bitirilmesini" hedefleyen hukuki altyapının tamamlanması bekleniyor. Komisyon raporundaki düzenlemelerin hayata geçirilmesi için de çalışmalar sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşmede ana gündem "süreci başarıyla tamamlayacak adımlar" oldu. Öte yandan önümüzdeki süreçte mağaraları ve Kandil'i boşaltması bekleniyor.
İç cepheyi güçlendirme, kardeşlik iklimini pekiştirmek amacıyla devlet projesi olarak yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya geçildi.
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda belirtilen düzenlemelerin hayata geçirilmesi için sahadaki son durum raporları beklenirken; TBMM'nin 15 Temmuz'da başlayacak tatili öncesinde, "terörün tamamen bitirilmesini" hedefleyen hukuki altyapının hızla tamamlanması planlanıyor.
YAKINDA YENİ DÜZENLEMELER OLACAK
AK Parti kurmayları 13 Haziran'da "Terörsüz Türkiye süreci 1,5 yıldır yavaş ama emin adımlarla ilerlemektedir. Yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemdedir" diyerek somut adımların atılacağının sinyalini verdi. Nitekim Başkan Erdoğan da "Terörsüz Türkiye süreci, bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır." diye konuştu.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin statü önerisi, DEM Parti'nin 14. kez İmralı'ya yaptığı ziyaret ve Beştepe'deki "Sırrı Sakık" kabulüne müteakip TBMM'de dikkat çeken bir temas kuruldu.
KOMİSYON RAPORUNDAKİ DÜZENLEMELER ELE ALINDI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Heyeti üyelerinden Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı kabul etti. Görüşmede "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda belirtilen düzenlemeler" ele alındı.
Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için siyaset kurumunun atması gereken adımlar masaya yatırıldı.
Meclis Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Kabulde, DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ile Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı.
Görüşmede ayrıca TBMM'de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda belirtilen düzenlemeler ile Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konular değerlendirildi.
Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi.
BAKAN GÜRLEK: "TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ MECLİS YÜRÜTÜYOR"
Adalet Bakanı Akın Gürlek de kabine sonrası yaptığı değerlendirmede Terörsüz Türkiye sürecini Meclis'in yürüttüğünü söyledi.
Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi içerisinde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunup bulunmadığı yönündeki soruya açıklık getirdi.
Terörsüz Türkiye süreci ile yargı paketine ilişkin çalışmaların birbirinden bağımsız şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor." ifadelerini kullandı.
MEKANİZMA KURULUYOR... ÖRGÜT KANDİL'İ BOŞALTACAK
Öte yandan önümüzdeki birkaç ay içinde terör örgütünün silahları bırakması, mağaraları ve Kandil'i boşaltması bekleniyor.
Terörsüz Türkiye raporunda yer alan takip mekanizmasının kurulması için planlar yapılıyor. Oluşturulacak bu mekanizma, silah bırakılması, mağaraların boşaltılması ve en sonunda da Kandil'in boşaltılması sürecini takip edecek.
Silah bırakma tamamlandıktan sonra uygulamanın nasıl olacağı üzerinde çalışılıyor. Silahların tesliminden sonra terör örgütü mensuplarından Türkiye'ye geleceklerin ve başka ülkelere gideceklerin durumu ile ilgili de çalışma yapılıyor.
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