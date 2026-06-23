TBMM’den çıplak arama iddiasına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

"ÇIPLAK ARAMA YA DA BUNA YAKLAŞAN EYLEM YOK"

TBMM açıklamasında, güvenlik uygulamasının "çıplak arama" veya "buna yaklaşan" herhangi bir eylem içermediği ifade edildi.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bu uygulama asla 'çıplak arama' veya 'buna yaklaşan' bir eylem içermemekte, ziyaretçiye ve kişiye göre farklılık arz etmemektedir."

BÜTÜN ZİYARETÇİLERE AYNI PROSEDÜR

Genel Sekreterlik, Meclis'e gelen ziyaretçilerin hangi grup toplantısına katılacaklarının veya kimi ziyaret edeceklerinin güvenlik prosedürü açısından önem taşımadığını bildirdi.

Açıklamada, bütün ziyaretçilerin aynı güvenlik kurallarına tabi tutulduğu kaydedildi.