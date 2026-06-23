TBMM’den çıplak arama iddiasına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın, Meclis girişinde kadın gazetecilere yönelik “çıplak arama” iddiasına TBMM Genel Sekreterliğinden yanıt geldi. Genel Sekreterlik, iddiayı sert ifadelerle reddederek güvenlik prosedürünün 2012’den bu yana aynı şekilde uygulandığını ve hiçbir kişiye özel işlem yapılmadığını açıkladı.
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- TBMM Genel Sekreterliği, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Meclis girişinde kadın gazetecilere çıplak aramaya varacak girişimde bulunulduğu iddiasını yalanladı.
- TBMM Genel Sekreterliği, Meclis yerleşkesine girişlerin TBMM Güvenlik Yönetmeliği kapsamında yürütüldüğünü ve güvenlik uygulamasının çıplak arama içermediğini açıkladı.
- Genel Sekreterlik, güvenlik prosedürünün kişiye, ziyaret amacına veya katılınacak toplantıya göre değişmediğini ve tüm ziyaretçilere aynı şekilde uygulandığını bildirdi.
- Parlamento Muhabiri olmayan basın mensuplarına Geçici Basın Kartı verilerek dedektörden geçirildikten sonra Meclis'e alındıkları belirtildi.
- TBMM Güvenlik Yönetmeliği kapsamındaki güvenlik prosedürünün 2012 yılından bu yana aynı şekilde uygulandığı kaydedildi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın, Meclis'e girişte kadın gazetecilere yönelik "çıplak aramaya varacak" bir girişimde bulunulduğu yönündeki sözlerine TBMM Genel Sekreterliğinden yanıt geldi.
Genel Sekreterlik, TBMM yerleşkesine girişlerin güvenlik yönetmeliği çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, söz konusu iddiaların "hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını" açıkladı.
HATİMOĞULLARI'NDAN MECLİS GİRİŞİNDE ARAMA İDDİASI
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, grup toplantılarını takip etmek üzere Meclis'e girmek isteyen kadın gazetecilere kapıda "çıplak aramaya varacak" bir girişimde bulunulduğunu öne sürdü.
Hatimoğulları, söz konusu iddiaya ilişkin, "Bu korkunç bir şey." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamanın ardından TBMM Genel Sekreterliği yazılı bir basın duyurusu yayımladı.
TBMM: GİRİŞLER YÖNETMELİK UYARINCA YAPILIYOR
TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Meclis yerleşkesine girişlerin TBMM Güvenlik Yönetmeliği kapsamında yürütüldüğü vurgulandı.
Açıklamada, ziyaretçilerin yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince güvenlik uygulamasına tabi tutulduğu belirtildi.
Genel Sekreterlik, bu uygulamanın kişiye, ziyaret amacına veya katılınacak toplantıya göre değişmediğini bildirdi.
"ÇIPLAK ARAMA YA DA BUNA YAKLAŞAN EYLEM YOK"
TBMM açıklamasında, güvenlik uygulamasının "çıplak arama" veya "buna yaklaşan" herhangi bir eylem içermediği ifade edildi.
Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:
"Bu uygulama asla 'çıplak arama' veya 'buna yaklaşan' bir eylem içermemekte, ziyaretçiye ve kişiye göre farklılık arz etmemektedir."
BÜTÜN ZİYARETÇİLERE AYNI PROSEDÜR
Genel Sekreterlik, Meclis'e gelen ziyaretçilerin hangi grup toplantısına katılacaklarının veya kimi ziyaret edeceklerinin güvenlik prosedürü açısından önem taşımadığını bildirdi.
Açıklamada, bütün ziyaretçilerin aynı güvenlik kurallarına tabi tutulduğu kaydedildi.
PARLAMENTO MUHABİRİ OLMAYAN BASIN MENSUPLARI İÇİN AYRI SÜREÇ
TBMM Genel Sekreterliği, Parlamento Muhabiri olmayan basın mensuplarına ilişkin uygulamaya da açıklık getirdi.
Buna göre, Parlamento Muhabiri olmayan basın mensupları Geçici Basın Kartı verilerek yerleşkeye kabul ediliyor.
Bu kişilerin ziyaretçi kabul salonuna yönlendirilmeden, dedektörden geçirilerek Meclis'e alındığı belirtildi.
"2012'DEN BU YANA AYNI ŞEKİLDE UYGULANIYOR"
Açıklamada, güvenlik prosedürünün TBMM Güvenlik Yönetmeliği'nin kabul edildiği 2012 yılından bu yana aynı şekilde uygulandığı ifade edildi.
TBMM Genel Sekreterliği, 23 Haziran 2026 tarihli DEM Parti Grup Toplantısı'nda dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek açıklamasını "Kamuoyunun bilgilerine sunulur." ifadesiyle tamamladı.