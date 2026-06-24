FETÖ’nün hain yapılanmalarına 42 ilde operasyon | 128 tutuklama
Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 42 ilde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu paylaştı. Örgütün mahrem ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 237 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 128’i tutuklanırken, 61’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin örgüte finans sağladıkları ve ankesörlü hatlar üzerinden gizli iletişim kurdukları saptandı. Devletin hain şebekeyle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Hızlı Özet Göster
- İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik son iki haftada 42 ilde düzenlenen operasyonlarda 237 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
- Yakalanan şüphelilerden 128'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 61 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Şüphelilerin örgütün güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve mahrem yapılanması içinde aktif rol aldıkları belirlendi.
- Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.
- Şüphelilerin örgüte finansal destek sağladıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edildi.
Türkiye'nin karanlık terör örgütü FETÖ ile mücadelesi, devletin bütün kurumlarının ortak iradesiyle aralıksız sürüyor.
İçişleri Bakanlığı, örgütün hücrelerine yönelik son iki haftada 42 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu düzenlenen baskınlarda toplam 237 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 128'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakim karşısına çıkan 61 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Geriye kalan şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.
4 YAPILANMAYA HANÇER
Operasyonların hedefinde, örgütün ayakta kalmaya çalışan gizli hücreleri yer aldı. Şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, terör yapılanmasına finansal destek sağladıkları saptandı.
Gizlilik kuralı gereği ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları belirlendi. Emniyet birimleri, şüphelilerin örgütün "güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde aktif rol aldıklarını ortaya çıkardı.
42 ŞEHİRDE ORTAK KOORDİNASYONLA EŞ ZAMANLI BASKIN
Dev operasyon dalgası, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde hayata geçirildi.
Tespit edilen hedeflere yönelik harekete geçen İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlükleri ekipleri, 42 ilde eş zamanlı baskınlar düzenleyerek örgütün hareket alanını tamamen daralttı.