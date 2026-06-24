NATO zirvesi öncesi Ankara kuş uçurtmuyor: "Operasyon Turkuaz" devrede

Konaklama tesisleri ve eğlence mekanları mercek altına alınırken, dilenciler, değnekçiler ve hanutçulara karşı sıfır tolerans politikası uygulanıyor.

Kent genelindeki tüm giriş ve çıkış noktalarında kontrol bariyerleri artırılırken, özellikle merkeze bağlı 9 dış ilçede asayiş uygulamalarına ağırlık verildi.

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in talimatıyla 9 ilçede 215 noktada, 151 parkta ve 120 işletmede 39 tim ve 450 personelle eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Zirvenin gerçekleştirileceği bölgeler 'NATO görev alanı' ilan edilerek özel harekat timleri, yunus polisleri ve narkoasayiş ekipleri tarafından 24 saat kesintisiz koruma altına alındı.

Zirve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar hız kazandı. Bu doğrultuda gözaltına alınan 209 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, kent genelinde uzun süredir aranan şahıslara yönelik düzenlenen özel operasyonlarda yakalanan suçlular da adalete teslim edilerek cezaevine gönderiliyor.

Ankara'da yaklaşan zirve öncesi Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Operasyon Turkuaz' adlı özel güvenlik planı uygulanıyor.

GÜVENLİĞİN ŞİFRESİ: "OPERASYON TURKUAZ"

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yaklaşan zirveye yönelik tüm güvenlik stratejileri "Operasyon Turkuaz" adı verilen özel bir plan dahilinde yürütülüyor.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak.

Bu plan kapsamında kentin tüm giriş ve çıkış noktalarındaki kontrol bariyerleri artırılırken, özellikle merkeze bağlı 9 dış ilçede asayiş uygulamalarına büyük bir ağırlık verildi.

Zirve güvenliği kapsamında terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 209 şüpheli gözaltına alındı.

KRİTİK NOKTALARDA 24 SAAT KESİNTİSİZ MESAİ

Zirvenin gerçekleştirileceği ve heyetlerin yer alacağı bölgeler "NATO görev alanı" ilan edilerek özel koruma altına alındı. Günün her saati kesintisiz hizmet veren bu bölgelerde, şüpheli araç ve şahıslara yönelik anlık sorgulamalar yapılıyor.

Güzergah güvenliğini sağlamak amacıyla;

Özel harekat timleri,

Yunus polisleri,

Narkoasayiş ekipleri,

Kritik noktalarda konuşlandırılan sivil personeller aktif görev alıyor.

Zirve bölgeleri 'NATO görev alanı' ilan edilerek özel harekat timleri, yunus polisleri ve narkoasayiş ekipleri tarafından 24 saat kesintisiz koruma altına alındı.

TURİSTİK ALANLAR VE İŞLETMELERE SIKI TAKİP

Dev zirve sebebiyle çok sayıda yabancı heyeti ve turisti ağırlayacak olan Ankara'da, konaklama tesisleri ile eğlence mekanları da mercek altına alındı. Şehrin huzurunu bozabilecek dilenciler, yasa dışı otoparkçılık yapan değnekçiler ve hanutçulara karşı sıfır tolerans politikası uygulanıyor.

Ankara genelinde geniş çaplı denetim başlatan emniyet ekipleri, 450 personelin katılımıyla vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda güvenlik önlemlerini artırdı.

SAHADA 450 PERSONELLE EŞ ZAMANLI DENETİM

Alınan güvenlik tedbirlerini yerinde denetleyen Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu parklar, kafeler, açık ve kapalı sosyal alanlarda denetimlerin sıklaştırılması talimatını verdi. Bu emir doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri; 9 ilçedeki 215 farklı noktada, 151 parkta ve 120 işletmede, 39 tim ve toplam 450 personelin katılımıyla dev bir asayiş uygulamasına imza attı.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel