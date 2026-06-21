"28 Şubat" kafasındakilerin "havuz" problemi! Mersin'deki skandalda yeni gelişme: Site yöneticisi hakkında yakalama kararı
Mersin'de tatil için gittiği sitenin havuzuna başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmayan Ayşegül Tufan, hukuki mücadele başlattı. Tufan, "Aynı siteden bir sürü mağdur bana ulaştı" derken Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, havuz görevlisi Baran Direk hakkındaki adli kontrol kararına itiraz etti. Yurt dışındaki site yöneticisi Mehmet Güngör için ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Tatil için siteye giden 35 yaşındaki başörtülü kadının "kılık kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle" havuz görevlisi tarafından engellendiği iddia edildi. Başörtülü anneye pes dedirten yasak
Mağdur kadın, emniyete giderek şikayetçi olurken Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisi Baran Direk hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlattı.
SİTE YÖNETİCİSİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Gözaltına alınan havuz görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık bu karara itiraz ederken; yurt dışında olduğu tespit edilen site yöneticisi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Bahse konu videoyu çeken Ayşegül Tufan isimli kadının ifadesinde kendisinin Seymenli Mahallesi Zafer Sitesinde tatil amaçlı bulunduğunu, 4 yaşındaki çocuğunun havuzda olduğu için çocuğunu gözlemlemek amacıyla haşema ile havuz kenarına gitmek istediğinde site yönetiminin buna engel olduğunu söyledi.
"AYNI SİTEDEN BİR SÜRÜ MAĞDUR BANA ULAŞTI"
Yönetim tarafından da reddedilmesi üzerine yaşadığı mağduriyeti duyurmak için video çektiğini ve sosyal medyada paylaştığını anlatan Tufan, şunları söyledi:
"Yönetim kurulu kararı ile tesettürlülerin havuz çevresine ve havuzun içerisine giremeyeceğine dair bir karar aldıklarını söyledi ve ben bu durumda anayasal haklarımın olduğunu, şikayetçi olacağımı söyledim kendilerine, sosyal medyada paylaşacağımı da söyledim.
'İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz.' denildi bana. Bunun üzerine videoları çekip sosyal medyada paylaştım. Aynı sitede bir sürü mağdur ulaştı bana. Ben burada belki bir hafta, belki 10 gün kalacak biriyim. Yazlıkçıyım. Lakin burada 12 ayını geçirecek olan tesettürlü hanım kardeşlerimiz var. Onlara ses olmak istediğim için böyle bir adım attım."
Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoya ve kendisine çok sayıda destek mesajı geldiğini aktaran Tufan, konuya ilişkin emniyet mensuplarına ifade verdiklerini anlattı.
Tufan, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için hukuki mücadelesini sürdüreceğini ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da başvuru yapmayı düşündüklerini ifade etti.
O sitede yaşayan pek çok başörtülü kadın bulunduğunu belirten Tufan, bu mücadeleyi sadece kendi yaşadığı sorun için değil, tüm kadınlar için sürdürmek istediğini söyledi.
Tufan, "Kamuoyu oluşması adına bu noktada sosyal medyada desteklerini esirgemeyen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Devlet yetkililerimize, yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ayrışmayan ve eşit bir şekilde kardeşçe yaşadığımız bir Türkiye diliyorum." dedi.
Başörtülü anneye pes dedirten yasak
NE OLMUŞTU?
Olay, 18 Haziran 2026 tarihinde sosyal medya platformlarında yapılan bir paylaşımla gündeme geldi.
Paylaşımda, Mersin'de bulunan bir sitede, site yönetimince alındığı iddia edilen karar doğrultusunda başörtülü kadınların havuza girişine izin verilmediği öne sürüldü.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir kadının site havuzuna alınmadığını belirterek yaşadığı durumu video kaydıyla kamuoyuna duyurduğu ve yetkililerden yardım istediği görüldü.
Söz konusu iddialar üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatıldı.